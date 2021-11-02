«Жена втайне от меня продавала наши вещи на Авито»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует истории читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма "Шопоголик" Кадр из фильма "Шопоголик"

Полгода назад я начал замечать, что из нашей с женой квартиры стали пропадать вещи. Первым я не досчитался тостера, который нам подарили родители на годовщину свадьбы. Катя тогда мне сказала, что он окончательно и бесповоротно сгорел, мол, ей это подтвердили в ремонте, и она его выкинула. После случился мой день рождения, мы пригласили к нам на дачу друзей, родственников – гости привезли кучу подарков, среди которых были парфюм, электрическая бритва, набор шампуров и решетки для гриля. Спустя несколько недель после торжества я не смог найти все, что нам подарили для приготовления мяса на костре. Катя тогда закатила глаза, обвинила меня в невнимательности и сказала, что мы так и не забрали набор с дачи и надо бы его там потом поискать. Окей, тогда у меня ее слова не вызвали подозрений. Но потом я не обнаружил подаренную мне бритву. Моя на тот момент уже барахлила, и я решил воспользоваться новой, которую бережно хранил в шкафу. Что вы думаете? Я обыскал всю квартиру, бритва как будто испарилась. Я бросился к жене с вопросом, трогала ли она мои вещи, вдруг переложила куда-то их с места на место. Катя сделала круглые глаза, ойкнула и с глазами невинной овцы сказала: «Я думала она тебе не пригодится и подарила ее папе, у него как раз нечем было бриться». Меня это взбесило, терпеть не могу, когда моими вещами распоряжаются без моего спроса. Мы тогда поссорились, но супруга меня клятвенно заверила, что подарит мне такую же на 23 февраля (отмечу, что она не работает и подарок мне будет сделан на мои же деньги).

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После инцидента вроде как внезапные исчезновения прекратились, но начались другие странности. Катя мечтала о вафельнице, на 8-е марта я жене ее купил. Она сначала обрадовалась, обещала делать мне вафли на завтрак, обед и ужин, но так их ни разу и не сделала. Через какое-то время я спросил, понравился ли ей мой презент или она только для вида изобразила радость. Она тогда как-то покраснела, а потом сказала, что обязательно ей воспользуется в ближайшее время. В этом разговоре меня смутило то, что она отвела глаза и как-то уж слишком быстро перевела тему разговора.

На этом мистика не закончилось, я то и дело по мелочи замечал, что каких-то вещей не хватает – иногда находил этому логичное объяснение, но чаще – нет. Правда всплыла наружу неожиданно: я сидел за компьютером жены, переносил фотографии и важные файлы на жесткий диск. Уж не помню зачем я полез на Авито, но, зайдя на сайт, попал на аккаунт жены. Там в разделе «Объявления» я нашел сообщение о том, что продается вафельница – наша вафельница, которую я подарил Кате. Я начал исследовать ее аккаунт: в разделе «Счетчик продаж» я увидел, что супруга за последние несколько месяцев на этом сайте заработала 78 тысяч рублей. Только представьте, моя супруга продавала наши вещи на Авито, а вырученные деньги тратила на себя. В этом она мне уже призналась, когда я ворвался в комнату, где она смотрела телевизор, и начал орать. Жена рассказала, что ей видите ли неудобно у меня просить деньги на маникюры и педикюры, и она таким способом пыталась решить вопрос. Я пребывал в шоке несколько дней, после в спокойном с ней разговоре выпытал у нее список вещей, которые ей удалось продать.