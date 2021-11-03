«Из-за наследства родня считает меня предательницей»

Я с детства была очень дружна с сестрами. Мы всегда общались как настоящие подруги, несмотря на разницу в возрасте, никогда не ссорились из-за парней или одежды. И когда повзрослели, то продолжали помогать друг другу, я знала, что могу на них рассчитывать. Полгода назад скоропостижно умер наш отец. Они с мамой уже много лет были в разводе, и так получилось, что в последнее время только я с ним постоянно общалась. Старшие сестры болезненно восприняли развод родителей, а я была в это время еще маленькой и не особо понимала, что происходит. Потом было много разного в отношениях, и плохого, и хорошего, и в какой-то момент отец психанул и сделал завещание только на меня. Потом отношения стали более спокойными, и он не раз говорил, что хочет его изменить, но, видимо, не успел.

Фото: Кадр из сериала «Садовое кольцо» Кадр из сериала «Садовое кольцо»

По завещанию я получила его однокомнатную квартиру, небольшой вклад в банке и дачу, которая осталась ему от матери, нашей бабушки, ее уже тоже давно нет. Сестры держались нормально, но через месяц после похорон спросили, когда и как я буду делить наследство между нами. Оказывается, отец им тоже говорил, что собирается переписать завещание. И тут я растерялась. По совести, конечно, мне нужно поделиться, мы все живем небогато. Но сейчас у меня обстоятельства складываются так, что мне реально все это нужно. Через три года дочка окончит школу, она мечтает о конкретном вузе, но нет уверенности, что она сможет туда поступить самостоятельно. Квартиру я хотела бы сдать, она расположена в хорошем районе, и эти деньги могли бы нам помочь оплатить ее обучение. Ребенка я воспитываю одна, мой бывший муж алименты не платит, так как взамен он отказался от своей доли в нашей квартире. В будущем дочка могла бы переехать в однушку моего отца и не мыкаться по съемным углам, как я в юности, не мучиться с ипотекой. На работе у нас началась оптимизация штата, и начальство уже намекнуло, что меня сократят. И деньги мне сейчас очень нужны, поэтому я собиралась продать дачу. В общем, я попыталась все это объяснить. Обе сестры меня не поняли, обвинили в жадности, сказали, что я забыла все хорошее, что они для меня делали. Хуже всего, что мама на их стороне, она считает, что и квартиру, и дачу нужно продать, а деньги разделить поровну. Только мне этой суммы не хватит, чтобы выучить дочку и самой пережить безработицу, так как я пока не знаю, как быстро смогу найти новую работу. Получается, я должна пожертвовать будущим дочери и своим ради сестер и абстрактной справедливости.