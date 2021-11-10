Наболело: «Спускаю все деньги на курсы по обогащению»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует истории читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма "Начни сначала" Кадр из фильма "Начни сначала"

С 14 лет я мечтала об успешной карьере, представляла себе, как я сижу на важных совещаниях, молниеносно принимаю судьбоносные решения и предлагаю гениальные идеи, которые выводят компанию, в которой я работаю, в лидеры. Правда, я тогда не очень-то себе представляла, кем именно я хочу стать, в какой корпорации работать и даже не примерно не понимала, какая зарплата меня может устроить. Шли годы, я заканчивала университет и подрабатывала ассистентом в международном издательстве. Планировала дальше стать продюсером: организовать съемки в разных точках мира, вести переговоры с представителями звезд мирового масштаба и сотрудничать с профессионалами своего дела.

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Я проработала на тот момент в компании уже больше года, но никто не бежал и не предлагал мне повышение, а спросить напрямую о перспективах я стеснялась. Тогда-то я и наткнулась в Instagram на коуча, который якобы учил, как построить карьеру, постоянно получать повышения в должности и оклада. Я купила курс этого блогера за 1999 рублей: в ответном письме получила презентацию с советами от нескольких успешных людей в медиапространстве, а также доступ к трем видеоурокам, в которых специалисты в сфере пиара и журналистики давали мастер-классы. Я тщательно изучила предоставленные материалы, как мне показалось, резко выросла в профессиональном плане и даже через три недели осмелилась заикнуться о повышении.

Начальница отреагировала спокойно, сказала, что подумает, чем мне может помочь и удалилась в переговорную. Думала она в общей сложности около полугода (все это время я работала за 25 тысяч рублей), а после предложила мне стать не просто ассистентом руководителей, а еще и помощником продюсера. Для меня это был маленький шаг в сторону мечты, я была на седьмом небе от счастья. Я была уверена, что именно обучение у блогера помогло мне. После этого я купила еще несколько курсов на разные темы (они стоили 2950, 4999 и 6999 рублей), с удовольствием их прошла. На этом все… никакого видимого прогресса в моей жизни не случилось. Я была все тем же ассистентом.

Тогда я решила, что я доверилась не тем экспертам и нашла в Instagram целый блок курсов, который рассказывал о том, как правильно построить свой личный бренд и начать на нем зарабатывать. Он стоил 24 500, для меня это были большие деньги, но мне так захотелось пройти обучение, что я взяла в долг у родителей и купила заветный гайд.

Один из советов экспертов, которые проводили вебинары, звучал так: «Рискуй. Будь дерзкой. Тебе обязательно откроются новые возможности». Что вы думаете? Моя дерзость сыграла против меня: я как-то не так ответила продюсеру, которому помогала, в итоге мы разругались, а через неделю она сказала, что нашла нового ассистента. Я тогда от обиды написала негативный отзыв на курс блогера и даже потребовала вернуть деньги за некачественный продукт. В ответ – тишина, кураторы даже не вышли со мной на связь.