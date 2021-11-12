«Хочу переехать обратно в деревню, а семья против»

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Фото: Кадр из фильма «Жили-были» Кадр из фильма «Жили-были»

Я вырос в рабочем поселке в частном доме, с детства привык к саду, огороду, родители и бабушка держали кур. Детство было обычное, с играми и драками, но в юности хотелось посмотреть мир. После школы рванул в ближайший областной центр, выучился, через несколько лет переехал в Москву. Сначала навещал своих чуть ли не каждый месяц, потом стал бывать реже — раз в год, раз в пару лет.

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Много работал, с женой познакомился уже в Москве, вместе купили хорошую квартиру, много лет экономили на всем, чтобы выплатить ипотеку. Потом взяли по машине: жена даже в декрете работала, дома сидеть не может. Сейчас вроде все есть, но последние полгода я ощущаю себя как будто не на своем месте себя, кажется, что проживаю чужую жизнь. Наверно все началось раньше — в прошлом году умерла бабушка, а я из-за пандемии даже не смог приехать на похороны. Потом позвонила младшая сестра, в разговоре как-то вскользь упомянула, что родители очень сдали за последнее время.

Я вдруг подумал, что слишком долго откладывал поездку, сорвался к ним, встретился со всеми родственниками, отдохнул душой, что называется, за две недели как будто полностью перегрузился. Вернулся бодрый, но чувствую, что тянет назад, на малую родину, хотя вроде не старый еще, пятидесяти нет. Правда, здоровье стало подводить, какие-то мелкие хронические болячки постоянно вылезают — то аллергическая сыпь, то насморк, то спина ноет.

Стал ездить к своим регулярно, просто на несколько дней и все больше хочется переехать обратно насовсем, тем более, что там же осталась вся моя родня, не только родители, но и сестры, племянники, друзья детства. Если московскую квартиру продать, то там можно царские хоромы купить, а я в последнее время устал жить в человейнике, хочется свой дом, сад — как в детстве.

Под настроение как-то сказал об этом жене. Она наотрез отказалась, сказала, что там для нет работы, а просто сидеть в глуши ей скучно, не для этого она уезжала из своей области. Стала говорить про уровень жизни, комфорт, а я не знаю, как ей объяснить, что мне это нужно, что родители сейчас нуждаются во мне, я не хочу, чтобы они старели вдали от меня. Там, кстати, у меня даже болячки уходят, аллергия и насморк одним днем прошли.