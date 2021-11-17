Наболело: «Почему у меня не складываются отношения с мужчинами»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

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У меня не получается завязать длительные взаимоотношения с мужчинами, все отношения, если их вообще так можно назвать, складывались буквально на несколько месяцев.

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Последний раз я встречалась с молодым человеком около месяца и инициировала расставание (не хватало сексуального внимания от него). Предшествующие отношения разрывала в большинстве случаев я, причины всегда разные, но почти всегда я выхожу из отношений, если что-то не устраивает, так сказать "непреодолимые разногласия". Как будто выискиваю специально причину, почему мы не подходим друг другу, и с каждым годом список пунктиков растет.

Сейчас мне 35, самые длительные отношения были когда мне было 28. Мы были с молодым человеком были вместе два года и он сделал предложение. Помню, когда он встал на колено и достал кольцо, у меня сердце в пятки упало и внутренний голос орал: "Неееееет, только не это! Нет, нет, нет!". Я отказала ему, мы расстались. После этого были еще не супер длительные отношения: по полгода, по году, но сейчас мне хватает буквально месяца или двух, чтобы понять, что ничего не получается и разрывать все.

Иногда молодые люди выступают инициаторами расставания, тут бывает два сценария: либо он молча уходит, перестает звонить, писать или отвечать на мои попытки поговорить, либо сообщает, что уходит, что все решил и обсуждению решение не подлежит.

Несмотря на все неудачи, мужчин я не боюсь и с большим энтузиазмом вступаю в новые отношения. Мне нравится внимание и чувство того, что я в паре, что меня выбрали, нравится близость с партнером.

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Очень хочется завести семью, стать мамой, иметь это чувство уверенности, поддержки от партнера, но внутренние сомнения будто говорят, что это нереально. Вообще перед глазами нет подходящего примера, что все будет хорошо. Подруги все развелись, родители до сих пор вместе, но такой ценой, что кажется, лучше уж бы развелись и не мучили друг друга. Мама на себе тянет семью, пока папа лежит на кровати, морально подавляет ее и меня с сестрой, и читает третьесортные книги, захламив ими всю квартиру.

Вот и у меня боязнь, что если замуж выходить, то это будет очень затратно, я буду постоянно подавлена, буду давать больше, чем получать. Еще боязнь, что разонравимся друг другу в постели, что я перестану быть интересной для партнера. Боюсь, что мой партнер будет так же, как отец, пренебрежительно общаться. Вот вроде все понимаю, что это родители, у них своя жизнь, а я другой человек, у меня все по другому сложится, но страх от этого не уходит. Научилась с годами выстраивать границы, так парни этого боятся, сбегают, говорят что я колючая.