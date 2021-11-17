"На рабочий звонок она ответит даже из реанимации"

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

Моя подруга Марина, кажется, трудоголик. И это не комплимент, как зачастую считают многие, а уже диагноз.

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Пока одни работу ищут и долго не могут найти, у моей подруги ее с избытком. Много лет она потратила на то, чтобы стать экспертом в своей сфере, постоянно обучалась и шла к тому, чтобы у нее был высокий заработок. Ради этого она пожертвовала буквально лучшими годами жизни, все свободное время посвящая учебе и заработку средств, чтобы оплатить все то же обучение.

Теперь она эксперт с хорошим доходом со стабильной работой на руководящей должности, помимо этого ее регулярно приглашают спикером на конференциях по ее тематике, а также она читает лекции в одном из лучших образовательных учреждений России.

Когда мы говорим с ней по душам, она делится своим самоощущением. Рассказывает, что сама не считает себя специалистом и уверена, что другие «все понимают» и вот-вот разоблачат ее в том, что она «ненастоящий эксперт». Она всегда боится, что на лекциях ей зададут вопрос, на который она не сможет ответить, поэтому всегда находится в стадии самообразования. В ее планах на следующий год — получение третьего высшего.

Свои знания Марина грамотно монетизирует, но я вижу, что она все меньше оставляет себе времени на отдых. Меня это очень беспокоит.

На ее плечах сейчас — весомая выплата по ипотеке, в довесок к этому она полностью содержит родителей, а также обеспечивает хороший уровень жизни и своей собственной семье.

Я могу застать ее за работой как в 8 утра, так и в 3 часа ночи. Эта история стала уже регулярной и меня не удивляет.

Недавно мы ездили в отпуск с нашими мужьями, Марина была с нами только по вечерам за ужином. Остальное время она «приводила в порядок дела» и отвечала на рабочие звонки от коллег, которые в ее отсутствие не знали, как решать те или иные вопросы. В свой собственный заслуженный отпуск.

Марине рекомендована несложная операция, которую посоветовали сделать врачи, чтобы улучшить качество жизни. Вмешательство несерьезное, но требует восстановительного периода хотя бы длиною в несколько дней. Такого перерыва она себе позволить не может просто психологически. Мне кажется, на рабочий звонок она ответит даже из реанимации, разве это нормально?

Недавно Марина поделилась, что боится, что ее уволят. Когда я резонно спросила, почему она так считает, она ответила, что наверняка «все знают», что она «недостаточно работоспособна». Я не понимаю, разве она не видит сама, сколько всего делает?

На самом деле ее считают очень эффективным сотрудником, она выстраивала с нуля целые департаменты в компаниях мирового уровня, налаживала систему работы там, где уже казалось, что проще вообще все разрушить и начать все с начала. Она совершает невозможное и при этом всегда считает, что сделала «недостаточно».

Когда Марина меняет работу, то всегда выбирает из целого вороха предложений о сотрудничестве. Но это для нее тоже не показать ее же собственной значимости.

Я переживаю, что эта одержимость работой прогрессирует. Мне кажется, что в своей голове она всегда будет думать, что могла бы что-то сделать лучше. Я вижу, как ухудшается ее здоровье, качество питания, она становится одержимой. Боюсь, что однажды она сляжет в больницу с выгоранием и горой серьезных проблем с организмом.

Пыталась ее убедить в том, что для эффективной работы надо уметь эффективно отдыхать, но, конечно же, это не сработало.

Я вижу, как близкий мне человек впадает в крайнюю степень одержимости, и не понимаю, как ей помочь. Теперь вся надежда на вас.