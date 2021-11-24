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Наболело: «Мне страшно, что если облысею, то останусь одна»

Кристина Уколова
21 минуту назад

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

«Мне страшно, что если облысею, то останусь одна»
Фото: Кадр из фильма «Девушка в поезде»Кадр из фильма «Девушка в поезде»

Начну с самого начала, с детства. У меня была обычная семья: я, мама, папа, старший брат. Мама воспитывала нас в любви и заботе, отец очень строгий, властный, брату доставалось иногда за дело, иногда нет, со мной отец был мягче, но я тоже получала. Брат съехал при первой же возможности. Внимание переключилось на меня, поэтому гулянки и клубы были под запретом. При этом отец даже не знал на каком курсе университета я учусь, мы могли не разговаривать, проживая в одной квартире. Когда я стала зарабатывать деньги и приносить их в дом, стало легче.

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Я всегда нравилась мужчинам, но при этом у меня была куча комплексов: неуверенность в себе и постоянное самобичевание за все. В 2014 году я вышла замуж, мне было 26 лет, а в 2016 я со своим мужем переехала в Беларусь.

Отношения не задались ещё на этапе свиданий, я находила неоднозначные переписки с женщинами, его страницы на сайтах знакомств, но он говорил, что я выдумываю. Ну и я как дурочка повелась. Три года жила в состоянии абъюза, особенно тот год, когда жила в другой стране, пока делала вид на жительство.

Ходила по собеседованиям, муж мне выделял 300 руб (российских) в день — и ни в чем себе не отказывай. Так я жила полгода, затем нашла работу, и содержала себя сама, все это время мы ругались плюс эти вечные бабы. Можно представить мое состояние — ни друзей, ни близких, все время одна, но мозгов хватило вернуться домой и развестись.

Жила у родителей, работала, потом съехала, познакомилась с парнем, мы начали встречаться, и тут я стала замечать, что он общается на стороне. Я пыталась разговаривать, мне опять говорили, что это подруги и прочее. К слову сказать, это было похоже на правду, но так как предыдущие отношения сделали меня подозрительной, я думала, что пора расставаться. И в 2019 как гром среди ясного неба — у меня нашли рак груди. Мне 31, я жалею себя и раскисаю, мысленно себя похоронила. Мой парень взял меня в свои руки, отвёз в Питер, был со мной по мере своих возможностей. Лечение было долгое: химия, лучевая, отеки, анализы, климакс и депрессия. Химия позволяла мне работать, я гоняла в парике и мечтала о здоровье и волосах. Лечение помогло — я в ремиссии.

Год назад мы поженились, а теперь мне диагностировали диффузную алопецию, назначили лечение, но результатов пока нет, понять причины не могут. За два последних месяца моя и без того низкая самооценка скатилась. Я заставляю себя ходить на работу, перестала посещать зал — стыдно, так как светится лысина. Уже целый месяц рыдаю каждый день, волосы выпадают, стоит к ним притронуться, почти так же сильно как при химии.

Мне очень страшно. Мой муж говорит, что устал от моих слез, но я не могу взять себя в руки. Я честно призналась себе, что завишу от чужого мнения и одобрения. Мне страшно, что если облысею, то останусь одна. Мне будет тяжело найти работу, так как буду непривлекательной. Мне очень нужна помощь, надеюсь вы поможете мне расставить приоритеты, благодарю за ваш труд.
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