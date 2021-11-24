«Мне страшно, что если облысею, то останусь одна»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Девушка в поезде» Кадр из фильма «Девушка в поезде»

Начну с самого начала, с детства. У меня была обычная семья: я, мама, папа, старший брат. Мама воспитывала нас в любви и заботе, отец очень строгий, властный, брату доставалось иногда за дело, иногда нет, со мной отец был мягче, но я тоже получала. Брат съехал при первой же возможности. Внимание переключилось на меня, поэтому гулянки и клубы были под запретом. При этом отец даже не знал на каком курсе университета я учусь, мы могли не разговаривать, проживая в одной квартире. Когда я стала зарабатывать деньги и приносить их в дом, стало легче.

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Я всегда нравилась мужчинам, но при этом у меня была куча комплексов: неуверенность в себе и постоянное самобичевание за все. В 2014 году я вышла замуж, мне было 26 лет, а в 2016 я со своим мужем переехала в Беларусь.

Отношения не задались ещё на этапе свиданий, я находила неоднозначные переписки с женщинами, его страницы на сайтах знакомств, но он говорил, что я выдумываю. Ну и я как дурочка повелась. Три года жила в состоянии абъюза, особенно тот год, когда жила в другой стране, пока делала вид на жительство.

Ходила по собеседованиям, муж мне выделял 300 руб (российских) в день — и ни в чем себе не отказывай. Так я жила полгода, затем нашла работу, и содержала себя сама, все это время мы ругались плюс эти вечные бабы. Можно представить мое состояние — ни друзей, ни близких, все время одна, но мозгов хватило вернуться домой и развестись.

Жила у родителей, работала, потом съехала, познакомилась с парнем, мы начали встречаться, и тут я стала замечать, что он общается на стороне. Я пыталась разговаривать, мне опять говорили, что это подруги и прочее. К слову сказать, это было похоже на правду, но так как предыдущие отношения сделали меня подозрительной, я думала, что пора расставаться. И в 2019 как гром среди ясного неба — у меня нашли рак груди. Мне 31, я жалею себя и раскисаю, мысленно себя похоронила. Мой парень взял меня в свои руки, отвёз в Питер, был со мной по мере своих возможностей. Лечение было долгое: химия, лучевая, отеки, анализы, климакс и депрессия. Химия позволяла мне работать, я гоняла в парике и мечтала о здоровье и волосах. Лечение помогло — я в ремиссии.

Год назад мы поженились, а теперь мне диагностировали диффузную алопецию, назначили лечение, но результатов пока нет, понять причины не могут. За два последних месяца моя и без того низкая самооценка скатилась. Я заставляю себя ходить на работу, перестала посещать зал — стыдно, так как светится лысина. Уже целый месяц рыдаю каждый день, волосы выпадают, стоит к ним притронуться, почти так же сильно как при химии.