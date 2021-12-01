Наболело: «Моя жена везде таскает за нами свою мать»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует истории читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма "Я никогда не буду твоей" Кадр из фильма "Я никогда не буду твоей"

Встречаться с моей будущей женой Леной мы начали, когда нам было по 20 лет. Три года мы встречались и, кажется, это были лучшие годы, которые только могли с нами случиться. Мы много путешествовали, общались с друзьями, занимались общими хобби, ездили на какие-то совершенно сумасшедшие музыкальные фестивали: одним словом – кайфовали. Мои родители нас во всем поддерживали, не лезли в наши отношения и постоянно во всем помогали, а вот мама Лены (отец ушел из семьи моей избранницы, когда ей было всего 5 лет) частенько влезала в наши ссоры, пыталась какими-то странными способами нас помирить (хотя, разумеется, ее никто об этом не просил) и всячески напрашивалась с нами в кино, в рестораны, да и просто на ужин. Поймите меня правильно, меня с детства учили уважительно относиться к старшим, да и я сам очень хотел наладить отношения с матерью моей возлюбленной, но ее в нашей жизни было слишком много. Она звонила по сто раз на дню, контролировала каждый наш шаг и обижалась всякий раз, когда мы ей не сообщали о наших планах на неделю.

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Оговорюсь, теща живет одна в собственной квартире, работает бухгалтером в какой-то небольшой фирме, а все остальное время пытается быть рядом с дочерью, которая, по ее словам, является для нее смыслом жизни, мол, она всю себя вложила в Лену, и теперь пришло время дочери платить по счетам.

Продолжу рассказ: после нашей свадьбы с Леной моя теперь уже теща начала искать предлоги, чтобы пожить у нас недельку-другую, остаться с нами поужинать, слетать в отпуск. Я сначала держался, понимал, что ей одиноко – дочь у нее одна, подруг особо нет, да и интереса к чему-либо я у нее не замечал. Как-то предложил ей найти хобби, она вроде бы даже воодушевленно меня выслушала, правда, потом выяснилось, что она Лене сказала, мол, я ее терпеть не могу и всячески пытаюсь от нее избавиться. Мы тогда на этой почве с женой поругались, но ничего это нам не дало.