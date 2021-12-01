Наболело: «Моя жена везде таскает за нами свою мать»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует истории читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.
Встречаться с моей будущей женой Леной мы начали, когда нам было по 20 лет. Три года мы встречались и, кажется, это были лучшие годы, которые только могли с нами случиться. Мы много путешествовали, общались с друзьями, занимались общими хобби, ездили на какие-то совершенно сумасшедшие музыкальные фестивали: одним словом – кайфовали. Мои родители нас во всем поддерживали, не лезли в наши отношения и постоянно во всем помогали, а вот мама Лены (отец ушел из семьи моей избранницы, когда ей было всего 5 лет) частенько влезала в наши ссоры, пыталась какими-то странными способами нас помирить (хотя, разумеется, ее никто об этом не просил) и всячески напрашивалась с нами в кино, в рестораны, да и просто на ужин. Поймите меня правильно, меня с детства учили уважительно относиться к старшим, да и я сам очень хотел наладить отношения с матерью моей возлюбленной, но ее в нашей жизни было слишком много. Она звонила по сто раз на дню, контролировала каждый наш шаг и обижалась всякий раз, когда мы ей не сообщали о наших планах на неделю.
Оговорюсь, теща живет одна в собственной квартире, работает бухгалтером в какой-то небольшой фирме, а все остальное время пытается быть рядом с дочерью, которая, по ее словам, является для нее смыслом жизни, мол, она всю себя вложила в Лену, и теперь пришло время дочери платить по счетам.
Продолжу рассказ: после нашей свадьбы с Леной моя теперь уже теща начала искать предлоги, чтобы пожить у нас недельку-другую, остаться с нами поужинать, слетать в отпуск. Я сначала держался, понимал, что ей одиноко – дочь у нее одна, подруг особо нет, да и интереса к чему-либо я у нее не замечал. Как-то предложил ей найти хобби, она вроде бы даже воодушевленно меня выслушала, правда, потом выяснилось, что она Лене сказала, мол, я ее терпеть не могу и всячески пытаюсь от нее избавиться. Мы тогда на этой почве с женой поругались, но ничего это нам не дало.
Супруга продолжила везде таскать за нами свою мать, а той только это и надо было. Если вдруг Лена пыталась отказать в чем-то родительнице, она тут же начинала ее упрекать в том, что она неблагодарный ребенок, всячески давить на жалость и мастерски внушать чувство вины. Я видел, что моя супруга сама страдает от мамы, которая держит ее в тисках, но в то же время она ничего не может сделать. Тут-то я и решился на отчаянный шаг и вызвал Лену на откровенный разговор, в котором поставил вопрос ребром: либо мы вместе как-то пытаемся выстроить отношения с ее мамой так, чтобы она не была с нами каждую секунду, либо мы разводимся. Я на тот момент, правда, был доведен до предела. Жена начала плакать, мол, и меня она любит, и маме отказать не может во внимании. По итогу мы никакого решения так и не приняли, поэтому я в отчаянии – не знаю, что делать, как решить проблему, чтобы никого не обидеть. Но сейчас я точно понимаю, что не готов постоянно воевать с тещей за право на личную жизнь.