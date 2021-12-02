Наболело: «Моя жена ворует у меня деньги из карманов и кошелька»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует истории читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма "Фокус" Кадр из фильма "Фокус"

Мы в браке с Машей уже 5 лет, а я только месяц назад узнал, что она тайком ворует у меня деньги из карманов и кошелька. Обнаружил я это совершенно случайно: у меня в пуховике лежали две купюры по тысяче рублей. Я их специально туда положил перед тем, как лечь спать, чтобы рассчитаться с курьером. Утром следующего дня их там уже не было. Я бросился обшаривать все свои куртки – пусто. Я не знал, что и подумать. Я спросил у жены, не брала ли она у меня деньги – я не видел в этом до того момента ничего странного, вдруг какие-то непредвиденные расходы, и она мне о них еще не успела сообщить. Маша в ответ, глядя мне в глаза, сказала, что никаких денег не видела и продолжила готовить мне завтрак.

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Обнаружил я потерянные две тысячи случайно, когда решил убрать свое обручальное кольцо в шкатулку для украшений жены. Там под всеми цепочками и бижутерией я и нашел аккуратно скрученные купюры – узнал я их сразу, потому что одна из них была мною надорвана. Я был в шоке, но сначала виду не подал. Решил провести эксперимент. В течение следующих двух недель, я оставлял наличные деньги то в кошельке, то в карманах джинсов, то в куртках. Что вы думаете: через какое-то время купюры разного достоинства куда-то «загадочным» образом испарялись. То не хватало ста рублей, то пятисот рублей, то двух тысяч. Жена при этом вела себя как обычно, так же просила у меня деньги раз в три дня (она у меня не работает, но я никогда ее в средствах не ограничивал).

Когда я уже точно удостоверился, что моя супруга меня обкрадывает, я в лоб ей заявил, что я все знаю. Она и глазом не моргнула, сказала, что ей не всегда удобно просить у меня деньги на мелкие расходы, да и у нас как бы общее все. Я у нее поинтересовался, почему тогда она мне соврала про две тысячи, которые вытащила у меня из пуховика, на что она потупила глаза, а потом промямлила, мол, наверное, просто забыла.