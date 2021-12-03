«Ищет что-то на стороне, и теперь этой „стороной“ оказалась я»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует истории читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Никогда бы не подумала, что буду стоять на распутье и нуждаться в совете.

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Моя история началась 10 лет назад. Мы познакомились с моим бывшим мужем, слишком быстро начали вести совместный быт, слишком быстро поженились. И так же быстро разошлись.

Он постоянно искал чего-то на стороне, я об этом знала, мне это не подходило. Поэтому наши отношения закончились.

Когда мы развелись, я познакомилась со своим нынешним мужем и спустя год мы поженились. Мы переехали жить в другую страну, у нас родился ребенок, мы обзавелись жильем и, в общем-то, все спокойно и ровно, но вот сердце мое принадлежит бывшему.

Бывший супруг тоже живет с женщиной и они вместе воспитывают ее ребенка. Каждый раз, когда я навещаю родителей, мы с ним видимся, потому что иначе я не могу.

С момента развода прошло уже шесть лет, но я никак не могу его забыть. В одну из наших встреч он предложил вернуть все назад. Я была готова снова броситься в этот омут. Но здравый смысл меня остановил.

Совсем недавно мы снова встретились. Он снова пел о любви. Я спросила, счастлив ли он в своих отношениях, он сказал «да». И тогда я спросила, как возможно любить одного человека, а скучать по другому, на что он ответил: «Я и тебя тоже люблю, ты близкий мне человек».

В этот раз я вернулась домой с осознанием того, что не люблю моего мужа, и мне страсть как хочется вернуться обратно.

Но кроме красивых слов мой бывший не предпринимает никаких действий. Кроме того, я понимаю, что он, живя с другой женщиной, продолжает искать себе что-то на стороне, и теперь этой «стороной» оказалась я.

Головой я понимаю, что он причинил мне и моей семье много горя, но ничего не могу с собой поделать.

Порой мне кажется, что я живу не своей жизнью. В чужой стране, без родных и близких мне людей, работая на нелюбимой работе и живя с нелюбимым человеком. Иногда мне кажется, что я должна все бросить и начать жить, как и, главное, с кем мне хочется, но все настолько далеко зашло, что мне страшно.

Я боюсь причинить боль моему нынешнему мужу, он сделал для меня много хорошего. Боюсь причинить вред ребенку. Но будет ли мой ребенок счастлив, видя несчастную маму?

Наверное нужно оставить все, как есть, и жить себе спокойно. Ведь много людей так и живут. Тогда как заставить себя разлюбить другого человека?