Наболело: «Боюсь уйти от жены, потому что тогда она заберет детей»

Я в ловушке. Я больше не люблю свою жену. Как так произошло, я и сам до конца не понимаю. Наверное, тысячи ссор, взаимных претензий, мелких тайн сделали свое дело, и мы отдалились друг от друга – просто стали чужими людьми, которые живут в одной квартире. Я уверен, что Вера тоже это чувствует, но молчит, потому что развода боится, как огня. Она выросла в неполной семье, поэтому считает, что брак надо сохранять любой ценой. В ее понимании «цена» - это шантажировать меня детьми. Во время последнего разговора, когда я попытался разобраться в наших отношениях, она мне заявила в лоб: «Уйдешь от меня, детей больше не увидишь. Я вернусь в Новосибирск к маме, а ты делай, что хочешь». Я сначала не воспринял ее всерьез, но недели через две подслушал ее разговор с тещей, там она повторила то, что сказала мне в порыве гнева. Я испугался, детей я наших обожаю: сыну сейчас всего три года, дочке – 7, и она в этом году пошла в первый класс. Я провожу с ними все свободное время после работы и на выходных, они-то и скрашивают накаленную обстановку в квартире и мотивируют меня возвращаться домой.