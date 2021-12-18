Наболело: "Мой сын не будет есть твои помои"

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Фото: Кадр из фильма "Если свекровь – монстр…" Кадр из фильма "Если свекровь – монстр…"

Мы с супругом женаты совсем немного — два года, а вместе уже более семи лет. С его мамой у меня всегда были натянутые отношения. Хотя вряд ли можно сказать, что у нас были с ней какие-то отношения, ведь мы практически и не общались. При встрече обменивались приветствием да и только.

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После свадьбы мы с мужем приобрели квартиру, в которой уже около года идет ремонт. И поскольку почти все заработанные деньги вкладываем в нее, мы решили не снимать квартиру на время ремонта, а пожить у родни. Свободная комната была лишь у свекрови, так мы к ней и переехали.

После переезда мы сразу с ней обговорили домашние обязанности. Я предложила ей сделать разделение по неделям: одну неделю убираюсь, стираю и готовлю я, на другой все то же самое делает уже она. Однако свекровь предложила другую схему: я слежу за порядком в нашей комнате и на этом все. И поскольку она является хозяйкой дома, я согласилась.

Сначала все шло довольно хорошо, но уже спустя месяц от бабушки супруга (мы с ней в очень хороших и теплых отношениях) я стала получать шокирующую информацию. Свекровь жаловалась на меня своему бывшему мужу, а он, соответственно, делился всем со своей мамой. Мне бабушка передала, что я неряха, ничего по дому не делаю, злоупотребляю алкоголем, пропадаю ночами и все в таком роде. И, конечно же, все это не правда. Несмотря на наше соглашение о домашних обязанностях, я все равно занималась стиркой наших с супругом вещей, могла помыть дома полы, приготовить завтрак.

И тогда я решила доказать ее неправоту. На следующий день после услышанного я приготовила борщ, лазанью, прибрала весь дом. Когда свекровь вернулась с работы, то даже не притронулась к моим блюдам, не обратила внимание на чистоту и прочее. Через пару часов я слышу, как она занимается готовкой на кухней. Подошла к ней и спросила, зачем она это делает, когда уже приготовленной еды хватит на несколько дней, в ответ я услышала:

"Мой сын не будет есть твои помои, можешь вернуть их обратно в мусорку".

На время я потеряла дар речи, потекли слезы. Мужу рассказывать не стала, поскольку не хочу, чтобы их отношения испортились. Мы все еще продолжаем с ней жить, конфликты никуда не ушли, остается только ждать окончание ремонта. Не знаю, чем я могла не угодить своей свекрови и нужно ли мне пытаться наладить с ней отношения. Жду момент, когда мы с супругом переедем, надеюсь, что все это вскоре закончится.