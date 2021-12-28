«Жена каждый Новый год требует подарки дороже предыдущих»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует истории читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.
Мы женаты с Лианой уже три года, и все это время ссорились по одной и той же причине. Она говорит, мол, я редко делаю ей какие-то сюрпризы, дарю цветы и подарки без повода, да и просто как-то мало обращаю на нее внимания. Я, конечно же, не согласен, мне кажется, я делаю максимум для того, чтобы ее порадовать и поддержать, а она воспринимает это как должное. Скандал, который разразился у нас в семье недавно, и вовсе подорвал наши отношения.
В начале декабря Лиана (как и всегда) составила список подарков, которые она бы хотела получить на Новый год, и аккуратно подложила мне его в портмоне. Уточню, сейчас я сменил работу, зарабатываю не так хорошо, как раньше, но запросы моей жены из года в года только растут. Так вот, моя благоверная написала, что хочет дизайнерскую сумку (цена начинается от 120 тысяч рублей), серьги Tiffany & Co (от 145 тысяч рублей) и годовой абонемент в спортзал (от 85 тысяч рублей). Такие суммы серьезно ударят по нашему бюджету, но на меньшее она не согласна. Сразу начинают сыпаться претензии, то я ее недостаточно люблю, то недостаточно работаю (и зарабатываю), то я жмот (это мое любимое). Я бы может и хотел бы ей подарить что-то из ее перечня подарков, но тон, с которым она мне объявляет о своих желаниях, вызывает у меня только желание развестись.
Лиана постоянно рассказывает о том, как ее подружкам устраивают романтические ужины, выкладывают «я люблю тебя» из свечей, привозят подарки из разных концов света, а я такой черствый и мне все по барабану. Признаться, все эти проявления любви не по мне. Мне не хочется усыпать квартиру лепестками роз, петь под окнами нашей квартиры баллады о любви или снимать ресторан только для нас двоих. Я в своих целях и потребностях гораздо более приземленный. Я люблю жареную картошку, а она – устрицы (как по мне это гадость), я в ресторане выбираю пасту карбонара, а она блюда, названия которых я даже прочитать не могу. У нас так во всем. Она готова переплачивать за бренды, ходить только к известным визажистам, да и просто пытается жить напоказ (почти каждый наш шаг выкладывает в социальные сети), а я больше сосредоточен на том, чтобы получать удовольствия в реальной жизни. Мы с Лианой настолько разные, что через три года совместной жизни мне не хочется ей что-то доказывать и каждый год дарить подарки дороже предыдущих. Жена же моя прет вперед, мечтает жить у моря и снимать красивые Stories, которым все будут завидовать. Сейчас я на пределе, завожусь за полсекунды, но разводиться не хочу (пока не хочу!). Друзья говорят, что я знал на что шел, когда женился на Лиане, и я с ними согласен. Но с другой стороны предел-то наглости тоже должен быть, разве я не прав?