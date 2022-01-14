Наболело: «Больше всего я боюсь превратиться в свою мать»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Белый олеандр» Кадр из фильма «Белый олеандр»

Моя мать в молодости была очень привлекательной женщиной, поэтому вокруг нее всегда были влюбленные мужчины. В первый раз мама вышла замуж очень рано, в восемнадцать лет. Своего отца я помню очень смутно: они развелись, когда мне было четыре года. Иногда мы с ним потом встречались, но близких отношений у нас не сложилось. Мама твердила, что он неудачник, а бабушке говорила, что мне такой отец и вовсе не нужен. Потом мама еще два раза выходила замуж, а между браками у нее были поклонники, которые приносили мне и младшему брату (от второго брака матери) конфеты и игрушки.

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В детстве я мать боготворила, очень хотела быть похожей на нее, хотя мама снисходительно говорила, что я не удалась и лицом пошла в неказистого отца. И хотя гораздо позже я поняла, что мы с ней вполне похожи, в юности долго считала себя дурнушкой, особенно на фоне красивой мамы. Она советовала мне учиться и быть хотя бы умной, раз уж я некрасивая.

Я долго не могла понять, почему у моей мамы так и не сложилась личная жизнь, хотя было так много мужчин, которые действительно ухаживали и готовы были жить вместе. В детстве я принимала ее версию о том, что настоящих мужиков давно нет, одни слабаки, а она слишком сильная для них. Но будучи уже взрослой я стала обращать внимание на то, как она ведет себя со своим третьем мужем и вдруг посмотрела на ситуацию с другой стороны. Раньше мне казалось, что мама властная и нетерпимая только по отношению к нам, к детям. Но она точно также общалась и со своим супругом, и с теми мужчинами, которые были после него.

Мама даже не пыталась притвориться, что ей интересны их увлечения, взгляды, она могла перебить, высмеять в общей компании — просто так, по настроению. Мужчина должен был делать то, что она говорит, во всем с ней соглашаться, и больше ни во что не вмешиваться, не иметь мнения, вообще не отсвечивать. Мне она объясняла, что только так и надо поступать. По другому ведут себя только бесхребетные женщины. К сожалению, такое же отношение она перенесла и на брата, так что в конце концов он уехал жить в другую страну и последние десять лет общается с мамой только по телефону.

Я всегда думала, что у меня все будет по-другому. Когда я поступила в институт и у меня появились какие-то друзья и поклонники, я очень быстро поняла, что знакомить их с мамой вообще нельзя. Потому что она сразу давала понять, что все они полные ничтожества. После того, как она грубо повела себя с парнем, который был моей первой любовью, я решила, что больше никаких знакомств не будет. И вообще старалась больше не допускать ее в свою личную жизнь.

Я вышла замуж в 26 лет по любви, у нас обычный брак, не без сложностей, но у кого их нет, мы же оба неидеальные. Я до сих пор люблю мужа, он меня тоже, у нас двое детей и несмотря на финансовые трудности мы были бы счастливы, если бы не моя мама. Честно говоря, мне со свекровью никогда не было так сложно, как с ней. И с возрастом все только хуже.

Мама познакомилась с зятем прямо на свадьбе, хотя муж порывался встретиться с ней до этого, но я отговорила. Маме, конечно, он сразу не понравился, о чем она мне сообщила у дверей загса. Мол, сразу видно, что звезд с неба не хватает, обеспечить не сможет и вообще не добытчик. К счастью, вокруг было шумно, поэтому эти слова слышала только я. Спустя годы мнение мамы ничуть не изменилось, хотя она регулярно привлекает зятя для решения своих проблем. При этом ведет себя так, будто бы возить ее в больницу или собирать для нее мебель — это высочайшая честь, за которую надо еще и поблагодарить. Мол, снизошла.

Первые годы муж как-то пытался наладить нормальное общение, сейчас только односложно отвечает, потому что мама ведет себя с ним также как со своими мужчинами — прерывает на полуслове любой рассказ или ответ, ехидничает, игнорирует все, что ей неинтересно, или наоборот нападает без причины. Муж мой человек терпеливый, за что ему спасибо, он продолжает помогать, потому что в последние годы мама болеет и всегда что-то нужно. А брат давно самоустранился, и я не могу его в этом винить.

Меня мама считает слабохарактерной дурочкой, которая прогнулась под своего заурядного мужа и пляшет перед ним на задних лапках, как она говорит. Хотя, мол, мне нечего быть благодарной, так как он меня ни домами, ни машинами, ни бриллиантами так и не завалил. Раньше я всячески игнорировала ее слова, но в последние пару лет у нас начались финансовые проблемы.

Навалилось все сразу: выгорание мужа, пандемия, стали задерживать зарплату, а потом и вовсе сократили. У меня было все примерно то же самое, но я на работе удержалась, хотя пришлось согласиться на оклад поменьше. У супруга депрессия, но он честно ищет работу, у нас накопились кое-какие долги плюс мама постоянно прохаживается, что зять — не добытчик, отлынивает от работы и вообще не обеспечил нам достойную жизнь. Хорошо, что половину ее слов муж вообще не слышит, иначе конечно скандалы у нас были бы каждый день.

Но я начинаю с ужасом ловить себя на мысли, что в последнее время чувствую глухое раздражение по отношению к нему: надоели все эти проблемы, а впереди еще учеба дочери, хорошо хоть сын уже на пятом курсе и начал подрабатывать. Я понимаю, что начала придираться к мужу по мелочам, которые раньше вообще не замечала и иногда в собственном голосе слышу интонации мамы. Мена стала раздражать его растерянность что ли, все-таки он уже почти пять месяцев без работы. В последнее время такое происходит все чаще.

А теперь еще нам нужно что-то с мамой решать, так как врачи говорят, что ей нужен постоянный присмотр и надо брать ее к себе. И тогда наша жизнь превратится в ад. Муж не скрывает, что против ее переезда, я его понимаю, но мне страшно, что она может умереть одна, а я даже не узнаю об этом сразу, так как мы хоть и живем в одном городе, но на разных его концах.