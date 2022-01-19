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8 часов назад

Наболело: «Втайне надеюсь, что он однажды уйдет от жены ко мне»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Наболело: «Втайне надеюсь, что он однажды уйдет от жены ко мне»
Фото: Кадр из фильма «Краткий курс счастливой жизни»Кадр из фильма «Краткий курс счастливой жизни»

Разлучниц всегда ругают и еще недавно я бы сама сказала, что их поведение преступно. А сейчас сама попала в такое положение. Первый раз я вышла замуж довольно рано, в 25 лет, с будущим мужем познакомилась на первой работе. Жили как все: снимали жилье, копили на ипотеку. Беременность была незапланированной, но я решила оставить ребенка. Муж вроде бы не возражал. Но проверку декретом мы не прошли: денег мало, сын часто болел, так что в садик мы ходили неделю через три. Поэтому на работу я выйти не смогла, а свободных бабушек у нас не было.

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В общем, когда сыну было пять лет, муж стал бывшим: я случайно нашла у него интересную переписку с коллегой. Потом выяснилось, что его служебный роман длится уже почти два года. Мы развелись, делить было особенно нечего. Первое время я еще надеялась, что муж попросит прощения, захочет сохранить семью, но он и не особенно сопротивлялся, не оправдывался. Я вместе с сыном вернулась жить к маме. Конечно, мне было больно, понадобилось несколько лет, чтобы опомниться. Особенно плохо было, когда я от общих знакомых узнала, что бывший съехался с этой девушкой, а потом они вообще поженились. Как я тогда ревела — до сих пор вспоминать не хочется.

Но время действительно притупляет чувства, да и лишней минуты на страдания у меня не было. Воспитывала сына, работала, иногда встречалась с подругами. Вопрос замужества я решила для себя закрыть. Конечно, я не была монахиней — были и мимолетные связи, и свидания на одну ночь. А год назад я познакомилась с привлекательным мужчиной. Мы как-то сразу друг к другу потянулись. Сначала я подумала, что это очередной короткий роман и не сразу поняла, что пропала. Мы встречались почти каждый день, часами говорили по телефону, переписывались в соцсетях. В общем, я влюбилась как студентка, даже коллеги на работе заметили, что изменилась. Такой счастливой себя давно не чувствовала. А через полтора месяца он признался, что женат, в наш город приехал в командировку.

Сначала я, конечно, его послала, но он не успокаивался — звонил, завалил сообщениями. Я уступила, встретились. Рассказал, что женился на девушке, потому что она забеременела, дочку любит, а к жене равнодушен, живут ради ребенка. Конечно, понимаю, что это банальная история, я попросила, чтобы он больше меня не тревожил. Он уехал, но через три месяца снова приехал к нам в командировку, и все опять закрутилось.

В общем, я понимаю, что так нельзя, что разрушать семью плохо и я сама через это прошла, что теряю свои лучшие годы — мне все это и так говорят и подруги, и мама. Но без него мне еще хуже, с ним я живу по-настоящему, понимаю, что полюбила и не могу себя заставить отказаться от него. Втайне надеюсь, что он однажды уйдет от жены ко мне. Стыдно ли мне перед его женой? С одной стороны, да, очень стыдно, а с другой — я ведь ей ничего не должна. А в любви как на войне: каждый за себя. И что делать сейчас, я не знаю. Не знаю, как бросить, и не знаю, как сделать его только своим.
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