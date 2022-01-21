Наболело: «Сестра отнимает у меня квартиру»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «27 свадеб» Кадр из фильма «27 свадеб»

Я оказалась в ситуации, когда действительно не понимаю, кто из нас прав. У меня с сестрой разница в четыре года, она старше. Наша мама умерла, когда мы еще учились в школе, отец нас вырастил один. В 23 года сестра вышла замуж, и папа отдал ей квартиру бабушки. Я не обиделась, у меня тогда и не было никаких планов в смысле семьи или детей. Но отец тогда же сказал, что раз сестра получила бабушкину квартиру, то нашу он завещает мне, чтобы все было по справедливости. Сестра с готовностью согласилась.

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Я окончила вуз, переехала, там познакомилась со своим мужем. Мы часто путешествовали, не хотелось сидеть на одном месте даже в Москве, главное было посмотреть мир. Но в глубине души я не беспокоилась, так как считала, что квартира у меня есть, так что в старости я точно бездомной не буду. Мы много лет жили и работали за границей. Я иногда приезжала домой на праздники, встречалась с отцом, сестрой, другими родственниками, привозила дорогие подарки, редкие вещи и лекарства. Когда отец вышел на пенсию, я стала отправлять ему деньги. Потом он заболел, сестра сказала, что нужна сиделка, уколы, дорогие таблетки, так что я отправляла и ей, и отцу почти половину своей зарплаты. Муж не обижался, понимал, что я тоже должна заботиться о папе. В прошлом году мы вернулись наконец на родину. Отец тогда был уже очень плох, но я еще успела с ним проститься. Сначала было не до наследства, но потом мы отошли и стали думать, как быть дальше. По завещанию отцовская квартира отходила мне, как мы и договаривались когда-то. А потом сестра вызвала меня на откровенный разговор.

Сначала она деликатно предложила квартиру продать, а деньги поделить между нами, чтобы все было честно. Я конечно удивилась и напомнила о давней договоренности. Сестра даже не покраснела и ответила, что это было давно. Тогда у нас не было обязательств, семей, детей, а теперь все иначе. Она заявила, что будет честно, если я поделюсь, потому что все эти годы она одна ухаживала за отцом, несмотря на то, что работала и у нее была своя семья. А я, дескать, годами где-то пропадала, а теперь приехала на готовое. Тогда я напомнила про деньги, но сестра просто отмахнулась. Заявила, что отделаться от больного человека деньгами легче легкого, а вот ежедневно видеть, как родной отец стареет, угасает, становится беспомощным и вывозить при этом кучу бытовых проблем — гораздо сложнее.

Я напомнила про оплаченную мною сиделку и лекарства, про ежемесячное содержание, с которого она многое покупала, ведь сестра всегда зарабатывал меньше меня, даже учитывая мужа. Но сестра просто не слышала меня и твердила, что ежедневная забота ценнее любых денег. Не знаю, о чем она говорит, учитывая, что за отцом смотрела специально нанятая женщина. Но меня взбесили ее слова, и тогда я сказала, что с ее стороны уход за отцом — это отдача долга, ведь она когда-то просто так получила хорошую двухкомнатную квартиру бабушки. А я все это время жила по съемным углам. Тут, конечно, сестра потеряла лицо, возмутилась, стала почти кричать, что ей всегда завидовала из-за этого, что это было решение отца и не мне его оспаривать, и что она свои долги давным-давно отдала, пока я за границей прохлаждалась. Тогда я предложила продать ей обе квартиры, и папину, и бабушкину, а деньги поделить. Сестра грубо меня послала, мы поругались.