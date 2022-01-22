«Не хочу быть такой же неудачницей, как все в моей семье»

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Фото: Кадр из фильма «Ребро Адама» Кадр из фильма «Ребро Адама»

Если бы я верила в магию и прочую ерунду, то сказала бы, что на всех женщинах моей семьи лежит венец если не безбрачия, то точно несчастливой личной жизни. Младшая двоюродная сестра называет это проще — «бабья яма».

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Моя прабабушка одна подняла четырех детей и была из тех женщин, кто останавливает коней, тушит избы и так далее. Я ее еще застала в детстве, ей наверно уже тогда под 90 лет было. Несмотря на это, всех вокруг строила только так. Бабушка выросла такой же боевой. Дедушку я не помню, потому что она с ним рано развелась, и он как-то пропал с горизонта. Бабушка всегда гордо говорила, что ей от него ничего не надо, а для женщины главное иметь детей, это и есть семья. Собственно, прабабушка твердила тоже самое. Старшая бабушкина сестра стала исключением, но она вышла замуж за военного и сразу же уехала куда-то на край света, я ее только по фотографиям и знаю, ее уже нет в живых. Другая сестра так и осталась одинокой, для себя родила в 33 года и все. А брат бабушки рано умер, я его почти не знала.

Моя мама вышла замуж в 30 лет, родила меня, а через три года развелась с моим отцом. Он повторил судьбу деда и быстро пропал с радаров, его я помню очень смутно. Мама и не старалась как-то наладить наше общение, и не любила о нем говорить. Родню со стороны отца я вообще не знаю. Больше замужем мама не была, да и мужчин у нас в доме я не помню, хотя не исключаю, что она с кем-то и встречалась втайне от меня и бабушки. Потому что бабуля с энтузиазмом приняла ее развод, похвалила, что мама не стала терпеть наглеца (за что она так обозвала отца я до сих пор не знаю) и вернулась к ней. Так мы и жили втроем.

Старшая сестра мамы, моя тетя, продержалась в браке дольше, почти девять лет, но потом тоже рассталась с мужем. Моя старшая двоюродная сестра — классическая старая дева, такой настоящий синий чулок. Я вообще сомневаюсь, что у нее хотя бы один парень был, хотя ей почти сорок. Типичная учительница, после работы сразу домой, всю жизнь под боком у мамы, одевается как старушка. Не знаю, смирилась она или просто терпит, мы с ней не очень близки.

Я чаще общаюсь с моей младшей кузиной. Она замуж вышла в 34 года и по-моему уже от безнадеги, чуть ли не за первого встречного — видимо, очень не хотела судьбу старшей повторять. Но, видно, проклятие бабьей ямы и ее настигло, через два года развелась, теперь воспитывает сына. И очень радуется, что у нее мальчик — мол, не повторит судьбу девочек в нашей семье.

Я вышла замуж в 28 лет, страшно удивив этим всю мою семью, по меркам нашей родни это даже рано. Но никакой романтики между мной и моим будущим мужем не было. Мы долго дружили, еще с институтских времен, а потом как-то незаметно стали встречаться. С моей стороны особых чувств нет, просто симпатия, да и насчет него я тоже сомневаюсь. В общем, никакой страсти, бешеной влюбленности, все как-то пресно. Поженились, родилась дочка. Мама и бабушка отнеслись к зятю с недоверием, особой теплоты между ними нет, хотя ничего такого они не говорят, но как будто все время ждут от него подвоха. Сейчас я досиживаю декрет, думаю, возвращаться на работу. В последнее время мне все больше кажется, что у мужа кто-то появился. Конкретных улик нет, я просто чувствую.