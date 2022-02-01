«Живу выдуманной жизнью, постоянно вру»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Та, которой не было» Кадр из фильма «Та, которой не было»

Я не знаю, когда это началось, наверно, еще в школе. Мне ужасно хотелось быть интересной, какой-то даже загадочной для подруг, и я постоянно что-то придумывала. Говорила, что мой отец иностранец, который заберет меня к себе в Штаты, когда я школу окончу и так далее. На самом деле, конечно, ничего такого не было, своего отца я видела пару раз и ему на меня наплевать. Мама говорила, что врать глупо, но когда у всех подруг появились парни, я тоже начала придумывать себе поклонников. Покупала себе цветы, презенты, потом говорила, что это мне парень подарил. Потом все прежние подруги разъехались, началась взрослая жизнь, я тоже переехала.

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Конечно, планы у меня были грандиозные, но в реальности я очень стеснительная, поэтому никаких особых успехов у меня никогда не было и нет. Живу на съеме, работаю сейчас удаленно, но начальник говорит, что это временно, и хотя я переехала шесть лет назад, на новом месте у меня почти нет друзей, только несколько знакомых. В личной жизни тоже полный штиль, квартиры нет и не предвидится, мне в жизни не накопить даже на первоначальный взнос. Бывает вечерами плачу от одиночества. Но правду о себе знаю только я.

В моих соцсетях я как будто другой человек. Там я красотка, у меня все отлично, я путешествую, встречаюсь с интересными людьми, почти звезда. В реальности часами сижу в фотошопе, подбираю ракурсы, любую поездку на полдня расписываю как что-то грандиозное, фотографируюсь с букетами и безделушками, которые сама себе покупаю — в общем, все как в юности, только теперь меня некому поймать на вранье. Иногда трачу последние деньги на фотосессии, будто я модель и сама себя потом ругаю. Летом придумала себе целую легенду о путешествии за границу, потом пришлось выкручиваться, делать фейковый фотоотчет. Даже моя мама думает, что у меня все в порядке, а мне стыдно признаться, я же уже не подросток. Я сама понимаю, что это путь в никуда, но мне страшно остановиться. Парни пишут мне в личку, приглашают на свидания, а когда мы встречаемся, сразу разочаровываются — я это вижу по их взгляду. И больше мы не видимся. Только один ухаживал довольно долго, но ему не нравилось, что в соцсетях я другая, а он мне казался таким простым, сереньким, что я даже совместные фотографии с ним никогда не выкладывала, стеснялась. Потом мы расстались и я его понимаю.