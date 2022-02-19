«Притворился иностранцем, изменил и обокрал меня»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма "Аферист из Тиндера" Кадр из фильма "Аферист из Тиндера"

В прошлом году я познакомилась в баре с молодым человеком. Он создавал впечатление очень компанейского парня, со всеми умел найти общий язык, оплатил наш счет с подругой и в этот же вечер пригласил меня в ресторан. Отношения закрутились быстро. Уже через неделю он предложил мне переехать жить к нему. Он настолько мне вскружил голову своим появлением в моей жизни, что я сразу же согласилась.

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По началу все было отлично, между нами была дикая страсть, мы не вылезали из постели и как будто слились друг с другом. Единственное, что меня смутило, - то, что он быстро признался мне в любви. Но я подумала, что у нас особая связь, и поэтому все так стремительно развивается. Мы много разговаривали обо всем. Молодой человек говорил, что родился и вырос в Израиле, а в Россию приезжает по делам: он работает в крупной международной компании. Обещал взять меня с собой на родину и познакомить с семьей.

Все, что я знала о его прошлой личной жизни, - это то, что он разведен, и у него есть трехлетняя дочь. По рассказу парня, бывшая супруга - неприятная девушка, вымогающая у него деньги. Я верила всему, что он говорил, но при этом было чувство, что он что-то не договаривает, но чувства были сильнее подозрений.

Через некоторое время мой новый парень начал просить перевести кому-то деньги под предлогом, что сразу же мне вернет. Но так продолжалось, я переводила крупные суммы его "партнерам" по работе, а он говорил, что все помнит, рассказывая параллельно о своей успешной карьере и высоких заработках. Ему постоянно кто-то звонил, даже в выходные, и я была уверена, что он просто сильно занят и забывает про долг. А как-то раз он попросил меня перевести хозяйке деньги за квартиру. Я считала нас парой и мне не было жалко денег.

Так продолжалось несколько месяцев, мы много веселились, общались, практически не выходили из дома, он познакомил меня со своими друзьями. А потом стало происходить что-то очень странное, он поздно возвращался домой, очень пьяный, говорил о каких-то преследованиях. Как-то раз он заявил, что мне нужно уехать на несколько дней к маме из соображений безопасности. Я очень испугалась, не понимала, что происходит, но послушалась. А когда вернулась, обнаружила у нас в квартире другую женщину. Они пили вино на кухне и даже не стеснялись меня, а на тумбочке у кровати с постельным бельем, которое Я покупала, стояла смазка. У меня случилась истерика, я кричала, плакала, он говорил, что у них ничего не было, но я ушла и везде его заблокировала. Он пытался связаться со мной с разных номеров, но я не отвечала. Потом я попыталась забрать свои вещи, но среди них не оказалось моего ноутбука и второго телефона. По его словам, он сдал их в ремонт и так не вернул мне их. А позже оказалось, что он врал во всем! У него нет работы, много долгов, и он никогда не был в Израиле. Получается, что он притворялся иностранцем, изменил, еще и обокрал меня на крупную сумму. Я почти год жила с выдуманным персонажем и мошенником. Как такое вообще возможно?

Подруги сразу говорили, что все его истории очень мутные, а мне нравится "эта драма", но я не верила и прервала с ними связь. Мама же не вмешивается в мои отношения и позволяет мне жить своей жизнью.

Недавно он снова позвонил. Конечно, я отказала ему во встрече, думая, что уже забыла этот кошмар, но потом мы некоторое время общались по телефону, он клялся в любви. Я понимаю, что это вранье, и все ужасно, но ничего не могу с собой поделать, не понимаю, почему меня тянет к таким мужчинам. Я обратилась к психологу и смогла прервать этот абсурд, но теперь я испытываю чувство брезгливости и недоверия ко всем партнерам.