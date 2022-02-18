«Мечтаю быть настоящей женщиной, но не знаю как»

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Фото: Кадр из сериала «Моя любимая Страшко» Кадр из сериала «Моя любимая Страшко»

Я никогда не завидовала другим женщинам по-черному, то есть не желала зла и других страшных вещей. Но не сравнивать их с собой я не могу и до сих пор понимаю, как это мне мешает. Подруги меня пытаются поддерживать, но я вижу, что они не понимают, чего я хочу на самом деле.

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Я не серая мышка, не уродина, вполне милая, особенно если приведу себя в порядок. Но в то же время я понимаю, что я пустое место по сравнению с идеальной версией себя. Я окончила гуманитарный вуз, где девчонок было больше чем парней. У нас была смешанная компания, мы общались, гуляли после учебы, собирались вместе на выходных. В компании были почти все парни нашего курса и пять девочек вместе со мной. И вот среди них была одна девушка, которая буквально переключая внимание всех парней на себя, стоило ей просто войти в аудиторию.

Доходило до смешного: даже самые невоспитанные парни открывали перед ней двери, таскали тяжелую сумку, когда мы вместе поехали в Питер на три дня. Причем в компании были девчонки симпатичнее, стройнее, общительнее нее, лучше одетые. Она не делала ничего особенного, даже не слишком красилась, не носила мини до талии, не заигрывала со всеми подряд. Вела себя как обычно, смеялась, что-то рассказывала, шутила, внимательно слушала, и всё, все наши мужчины ходили за ней как приклеенные. Я даже однажды спросила, не использует ли она духи с феромонами (тогда была такая тема), она долго смеялась. Но она была настолько женственной, спокойной, раскованной, но не развязной, что по сравнению с ней все остальные девочки были просто бледными. И я тоже, конечно.

После учебы компания распалась, мы все как-то разошлись в разные стороны, а это девочка вышла замуж за самого лучшего парня нашей тусовки, они и сейчас вместе. Потом я встречала таких девушек и на своей первой работе, и позже. И я поняла, какой я хочу быть — женственной, грациозной, манящей. Это стало наваждением. Я подписываюсь на все тематические марафоны, уже брала несколько платных курсов, занималась танцами и растяжкой, уже потратила кучу денег, но ничего не работает.

Я даже себе боюсь признаться, насколько сильно мечтаю быть такой женщиной, которая притягивает все взгляды, когда просто входит в комнату. Одна подруга посмеивается и советует надеть на голову торшер — мол, всеобщее внимание будет обеспечено. Другая говорит, что такое обаяние — это врожденное качество, и никакими уловками его не достичь, если характер не подходит. Третья подруга — ярая феминистка, ее мои проблемы вообще бесят, она считает, что мои представления о женственности навязаны мне патриархальным обществом. Хотя как раз моему отцу, как мне кажется, не хватало твердости. Четвертая утверждает, что я женственная, потому что уже родилась женщиной. В общем, они меня не понимают.

Отдушину я нахожу только в инстаграме, подписываюсь на красивых девчонок и часами смотрю их фотки, чтобы потом повторить макияж и стиль. Правда, на мне это смотрится совсем не так эффектно (а если честно, то как на корове седло). Чувствую, что еще немного и решусь на пластику.