Наболело: «Не понимаю, почему дети от меня отвернулись»

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Фото: Кадр из фильма «Капитан Фанастик» Кадр из фильма «Капитан Фанастик»

У меня всегда были замечательные отношения с детьми, но сейчас что-то изменилось, и я не понимаю почему и в чем я ошибся. Я рано женился, сын и дочь погодки. В молодости случился инцидент — жена встретила первую любовь и ушла с этим мужчиной, а дети остались со мной. Нет, она их не бросила — я сам принял такое решение, потому что не доверял ее избраннику и справедливо. Через два года мы снова сошлись. Я простил ее ради детей, но первое время нам было очень трудно. Но она искренне раскаивалась и в конце концов у нас все наладилось.

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Детям тогда было пять и четыре года, и хотя мне помогала моя мама, мне пришлось многому научиться. До этого детьми в основном занималась жена, и мне казалось, что все будет просто. Оставшись с ними я понял, что это не так. Вероятно, именно эти годы нас сильно сблизили с детьми. Потом они чаще советовались со мной, чем с матерью даже в мелочах, доверяли разные секреты. Жену это немного обижало, но она понимала, что и сама виновата в такой ситуации.

Даже в сложный подростковый возраст мне удавалось находить взаимопонимание и с дочкой, и с сыном. Нельзя сказать, что я много им позволял — контролировал, да, но ради их собственной безопасности. Дети успешно окончили вуз, обзавелись семьями, но я всегда активно участвовал в их жизни.

Дочь сложно перенесла первую беременность, поэтому мы впряглись по полной, помогали как могли. Сыну помог купить квартиру — у него не хватало на первый взнос, отдачи никогда не требовал. Правда, мы тогда немного поссорились, когда выбирали жилье, но я считаю, что правильно настоял на своем — и район гораздо лучше, и мы рядом, чтобы помочь с внуками.

Возможно, я не всегда был тактичным, но всегда делал все ради детей. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы принимать участие в жизни детей. Я же не виноват, например, что у меня «безрукий» зять, которому я ни разу плохого слова не сказал. Нет, он славный парень, умный, начитанный, но руками работать не умеет. Дочь вечно жаловалась, что в квартире ничего работает — то кран течет, то проводка неисправная, то мебель надо собрать. Да, можно вызвать специалистов, но все это деньги, а в семье со средствами сейчас негусто — работает фактически один зять, дочь в декрете с вторым малышом на подработках. Зять же инструментами вообще не владеет. Поэтому приходилось приезжать — чинить, вкручивать, собирать. Мне нетрудно помочь, но теперь выяснилось, что зять оказывается недоволен — мол, я мешаю ему быть мужчиной. Хотя я-то причем — учись, делай сам.

В общем, в последнее время накопились какие-то мелкие претензии. Сын взорвался на пустом месте — на семейной встрече зашел разговор об отпуске, ну я и сказал, что сейчас ехать куда-либо опасно, лучше подождать. Так сын рассвирепел и сказал, что они сами решат, без моего совета. Дочка в последнее время намекает, что мне и маме надо пожить для себя, что они уже взрослые, и сами со всем справятся.