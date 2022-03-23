«Содержу мужа и вру всем, что он успешный человек»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Милый друг» Кадр из фильма «Милый друг»

У меня в семье сложилась странная ситуация, хотя сначала ничего не предвещало такого расклада. Когда я познакомилась с будущим мужем, то мы оба работали, хотя я всегда получала больше. Разница была не принципиальной, но заметной. Сначала мы просто встречались, потом съехались и поженились, расходы старались делить поровну, но я тогда не придавала значения деньгам, так как привыкла рассчитывать на свою зарплату. Примерно через два года я вдруг поняла, что запросы мужа возросли. Он поменял машину, хотя мог ездить еще на старой, и взял модель гораздо дороже — в кредит. Из-за выплаты кредита денег у него стало меньше, а мой вклад в общий бюджет возрос. Потом он точно также взял в кредит новый айфон — денег стало еще меньше. В ответ на мои упреки он говорил, что на качестве жизни экономить нельзя. Но при этом продукты и все текущие расходы оплачивались фактически из моих денег, в какой-то момент я и за съем квартиры стала платить две трети от суммы. Он разводил руками и просил подождать — вот выплатит все кредиты и снова будем платить поровну. Но его траты не уменьшались, а наоборот росли. Брендовая одежда, фитнес, дорогая техника и элитный алкоголь — он ни в чем себе не отказывал. К тому же у него дорогое хобби: с юности коллекционирует старинные монеты и редкие марки. На общие нужны оставались какие-то крохи, которые он мне и вручал. Я пыталась его контролировать, взять бюджет в свои руки, но через пару месяцев все начиналось заново.

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Наверно нам надо было расстаться уже тогда, но я любила его и даже где-то гордилась — он отлично выглядел, его не стыдно было показать подружкам и родственникам. Пока он работал на прежнем месте мы как-то держались. Но в прошлом году работу он потерял — попал под сокращение штата. Ему выплатили несколько окладов, и муж приступил к поискам нового места. Я думала, что проблем не будет, но месяцы проходили, а он так и не устроился. То зарплата была меньше, чем на старой работе, то офис очень далеко от дома, то график неудобный. При этом расходы наши фактически не уменьшались. Муж начал обижаться, утверждал, что я на нем экономлю, пользуясь тем, что он сейчас без работы. На праздники он хотел такие же приличные подарки, как и раньше, символические презенты его оскорбляли. Муж периодически что-то свое распродавал, но потом покупал такие же дорогие вещи.

И получилось, что львиная доля моих денег уходит сейчас на мужа — еда, одежда, обувь, лекарства (у него хроническое заболевание). Мне стыдно признаться, что он уже год сидит без работы, поэтому я вру друзьям и родственникам, что все хорошо и покупаю себе подарки как будто бы от него. Незадолго до увольнения он еще и увлекся коллекционированием значков и наград, на что и потратил значительную часть последней зарплаты.

В общем, уже год я работаю семь дней в неделю, потому что пришлось взять подработку на выходные, а все вокруг считают, что это муж молодец — зарабатывает столько, что нам и на излишества хватает. В реале он все еще в поиске и когда найдет то, что его устроит, я не знаю. Да и стоящих предложений почти нет, а соглашаться на компромисс он не хочет — обижается, кричит, срывается, мы подолгу не общаемся. А я не могу признаться даже родителям, до чего все плохо и продолжаю создавать иллюзию успешной пары.