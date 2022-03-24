Наболело: «Все мужчины кажутся слабовольными неудачниками»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Эрин Брокович» Кадр из фильма «Эрин Брокович»

Мне 32 года и наверно я никогда не смогу выйти замуж и завести семью. В детстве я была пацанкой и рано научилась делать в доме мужскую работу. Родители развелись, когда мне было десять лет, но я продолжала общаться с отцом и с дедом, и они многому меня научили. Я без проблем могу все, что угодно прибить, собрать мебель, заточить ножи, поменять лампочку, починить проводку или кран для меня не проблема. Поэтому для мамы и младшей сестры я стала и сыном, и братом. Они у меня в этом смысле классические женщины. Вся мужская работа в доме была на мне. Ремонт в квартире я фактически делала самостоятельно.

Внешне я вполне женственная, ношу и мини-юбки, и каблуки, но внутри у меня стержень, который иногда просто мешает. Я поняла, что не могу выносить слабых людей, точнее, мне все кажутся слабыми, если они не приспособленные к быту. И мужчины сейчас пошли такие же — ни в чем не разбираются, кроме компьютеров, простейшие вещи не могут сделать. При любой проблеме сразу вызывают мастера. А это меня ужасно раздражает. Ведь при этом каждый мужчина считает, что умение готовить — это чуть ли не встроенная женская функция. То есть вызвать сантехника — это нормально, а вызвать повара или заказать еду — нет, ты же женщина. Должна уметь.

В общем, я понимаю, что такое отношение мешает мне нормально общаться с мужчинами. Когда вижу, что они ошибаются, не могу сдержаться и начинаю учить, как правильно делать что-то. Но и сильные мужчины — не мой вариант, они просто пронизаны самодовольством и бесят своими попытками управлять мной или указывать, что мне делать. Наверно при таком подходе семья у меня будет только с кошками.