Как я живу на пенсию в 18457 рублей: личный опыт

В условиях финансовой нестабильности всем приходится непросто. У кого-то отменяют бонусы и премии, кому-то приходится искать новую работу, а пенсионеры могут рассчитывать только на государственную пенсию и собственные навыки ведения домашнего хозяйства. Как прожить на пенсию в Подмосковье, "Рамблеру" рассказала обаятельная пенсионерка, которая представилась Любовью Михайловной. Приводим ее рассказ.

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На пенсию я вышла только в прошлом году, но уже успела привыкнуть. Зарплата была хороша тем, что ее платили два раза в месяц, на пенсии нужно привыкать к тому, что выплаты будут один раз. Чтобы все оформить, несколько раз пришлось съездить в Пенсионный фонд, там то одно, то другое, но я даже рада, потому что вопросов много и появляются они не в один момент. На самом деле будьте готовы к тому, что придется много разговаривать и выяснять. Люди на своих местах не всегда знают все ответы.

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Мне назначили пенсию 18457 рублей, считаю, что это очень неплохо, у некоторых моих подруг побольше, но у многих знакомых, я точно знаю, что меньше. Пока мне на все хватает, но, возможно, поищу себе какую-то приятную и несложную работу, пока здоровье позволяет. В музее или театре, например. Но это будет видно ближе к сезону, если опять начнется ковидная волна, то, пожалуй, останусь дома. Прививку я, кстати, сделала, и еще планирую повторить.

В магазины за продуктами стараюсь ходить до 11 часов утра, чтобы воспользоваться социальной картой и получить скидку. Но вообще всегда-всегда обращаю внимание на акции и скидки, тогда вместо одной упаковки, беру две, но не больше. Иначе денег на другие акции не останется.

Самые ходовые товары — молоко, яйца, сливочное масло, курица, селедка. Из овощей — картошка, лук, морковь, свекла. Сыр беру редко, сразу после пенсии, выбираю подороже и растягиваю удовольствие, на сколько могу. Огурцы, помидоры зимой не беру, они портятся быстрее, чем я успеваю их съедать, дороги и не такие вкусные, как летом. Вообще ориентируюсь на сезон.

Готовлю на несколько дней. Причем стараюсь ту же курицу готовить сразу с гарниром по типу плова, режу помельче и туда. Так можно и с гречкой, и с перловкой, и с пшеничной, и с любой другой крупой.

Постоянные расходы — это коммуналка и лекарства. К счастью, в квартире никто не прописан, кроме меня, поэтому справляюсь сама, детей не дергаю. Из лекарств, опять же, считаю, мне везет, — таблетки только от давления и сердечные. Цены кусаются, но терпимые, у многих такие диагнозы, что там бешенные расходы. Это или самой не есть практически, или детей просить.

Что меня расстраивает — это то, что не могу подарки купить своим внукам такие, какие хочу, приходится выбирать из доступных. Или вношу посильную сумму на общий подарок с родителями. Они, конечно, стараются с меня поменьше взять, но я настаиваю очень, потому что тоже хочется поучаствовать.