Наболело: «Ушел в декрет и стал изгоем»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Реальная любовь» Кадр из фильма «Реальная любовь»

Никогда прежде я не оказывался в ситуации тотального неприятия близких. И хотя я считаю, что все сделал правильно, такое отношение оскорбительно и обидно. Я женился восемь лет назад. Моя жена Полина (имя изменено — прим.редакции) очень близкий мне по духу человек, мы действительно понимаем друг друга и никогда даже толком не ссорились. Сначала квартиру снимали, потом вместе накопили на первый взнос, взяли ипотеку. Через три года у нас родилась дочка. Я стабильно работал, получил повышение, денег хватало, тем более, что мы с женой не транжиры. Полина отсидела декрет, отработала год, но случилась еще одна беременность. Жена растерялась, посоветовалась со мной. Мы решили, что справимся. Родился сын. Конечно, расходы выросли, но я не переживал — мое положение на работе было вполне прочным. Но грянула пандемия и началась чехарда — нерабочие дни, сокращение заказов, полная неопределенность. Осенью 2020 года я нашел новую работу, начал дополнительно подрабатывать. Казалось, что мы выкарабкались. Но буквально в канун 2022 года меня сократили вместе со всем нашим отделом.

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Жена поддержала меня, не паниковала, не закатывала истерик. Конечно, я тут же стал искать новое место, но сейчас на рынке оказалось много специалистов из моей сферы. А тут Полине позвонил ее начальник и предложил выйти на работу прямо сейчас. Тогда жена и предложила мне остаться с детьми, а она бы взяла полную ставку. Я согласился, что мы не можем позволить себе сидеть без денег и полностью взял на себя детей и весь быт. Мы договорились, что это временно. Полина спокойно работает, а занимаюсь детьми, тем более, что хотя мы и устроили сына в детский сад, он сейчас почти постоянно болеет, и жена физически не смогла бы так часто брать больничные. Старшей дочке тоже нужен постоянный присмотр. Помочь нам некому — и мои, и ее родители живут довольно далеко. Моя мама еще работает, а теща периодически болеет, у него много хронических болячек.

Я современный человек и не вижу никакой проблемы в том, чтобы быть настоящим отцом своим детям, ухаживать за ними и воспитывать. Жена тоже довольна. Тем более, что я же не навсегда сел в декрете. Но когда родственники и друзья узнали о нашей ситуации, то отреагировали очень странно. Мой отец возмутился, сказал, что я не мужчина и что лучше бы я грузчиком устроился, чем возиться с манной кашей, пока жена работает. Тесть и теща надулись и заявили, что настоящий мужик не выгнал бы жену из декрета пахать и не прохлаждался бы дома, а нашел бы любую работу. И хотя Полина с ними серьезно поговорила и просила не вмешиваться, заверила, что ее все устраивает, ее родители так и не успокоились. Друзья и бывшие коллеги посмеиваются, называют мамочкой. Некоторые прежние приятели открыто говорят, что я себя позорю. Один чуть ли не с альфонсом сравнил. Сейчас я почти ни с кем не общаюсь.

А я не понимаю, в чем дело? Разве не говорят сами женщины, что декрет — это вовсе не отдых, а тяжелый труд? И это действительно так, дети занимают все время, расслабляться некогда. Я убираю, готовлю, мою посуду, а в выходные мы вместе занимаемся домом, детьми, делаем генеральную уборку, гуляем.