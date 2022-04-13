«Я маниакально завистливая и ничего не могу с этим сделать»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Война невест» Кадр из фильма «Война невест»

Я росла обычным ребенком с мелкими дарованиями, ходила в разные секции, чем-то занималась, но ни в чем особо не блистала, то есть была как все. А родители всегда считали, что лучшая мотивация — это соревнование, наверно поэтому спорт я до сих пор не люблю, хотя им тоже занималась, а именно фигурным катанием. Возможно, они хотели как лучше, но для меня в какой-то момент все знакомые мне девочки (а потом и взрослые женщины) стали вечным раздражителем. Потому что меня с самых ранних лет сравнивали с другими — дочками родительских друзей, одноклассницами, подругами по двору. И сравнение всегда было не в мою пользу.

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В детстве у меня была моя личная «дочь маминой подруги» Света (имя изменено — прим.редакции), которую мне постоянно ставили в пример — и хозяйственная, и красивая, и отличница, и музыкальную школу окончила. А потом Света и на бюджет в мединститут поступила, и замуж удачно вышла, и сына родила сразу же. Когда спустя несколько лет муж ей изменил и ушел, она потеряла работу и с сыном начались проблемы, стыдно признаться, но я испытала глубокое удовлетворение. Как будто это было возмездие за все годы постоянных сравнений. Хотя умом я понимаю, что сама Света ни в чем не виновата.

В классе тоже была такая девочка Люда (имя изменено — прим.редакции) — лучше всех училась, была звездой самодеятельности, у нее даже поделки были самые красивые, даром, что ей помогала мама, а я мастерила что-то сама. А потом она и вовсе эмигрировала с семьей в Израиль, и я отчаянно ей завидовала, нашла ее в соцсетях, общалась, а сама буквально поедала себя — так мне хотелось быть на ее месте. Когда узнала, что она переехала в Канаду, то начала бредить эмиграцией. Читала кучу разной инфы, сайты по переезду, даже пыталась найти работу, даром, что английский язык — не моя сильная сторона. Хотя дома у меня была и нормальная работа, и приличное жилье, и вообще моя жизнь в тот момент была отлично устроена. Но мне отчаянно хотелось доказать себе, что тоже смогу, мне даже было неважно куда, главное — переехать. Ничего не получилось, а с Людой я больше не общаюсь.

И так во всем — мне всегда было нужно то, что есть у других. Я стараюсь не показывать своих чувств, но настоящей дружбы у меня не получается. Ужасно стыдно, но я отбила парня у лучшей подруги только потому, что у нее парень появился раньше, чем у меня. И ведь на самом деле он мне был даже не нужен, важен был сам принцип. Парня я потом бросила, а дружбу потеряла. Но это было еще в институте. Еще хуже то, что через несколько лет я переспала с мужем другой подруги просто потому что тогда очень хотела выйти замуж, а подходящих кандидатов не было. А ведь она мне абсолютно доверяла, я была подружкой невесты у нее на свадьбе и крестной ее дочки. Она до сих пор ни о чем не знает, они развелись через четыре года, но не из-за меня, я к тому времени уже прервала дружбу.

Совестно признаваться, но я всегда дружила с изгоями, с неудачницами не потому что жалела их или хотела поддержать, а чтобы на их фоне выглядеть лучше. Как только они меня в чем-то обгоняли или у них все налаживалось, я тут же старалась отдалиться, просто не могла спокойно наблюдать за их успехами. Или еще хуже: старалась как-то компенсировать по мелочи. Так я потеряла дружбу с одной хорошей девчонкой на работе, а потом в конце концов и саму работу. Неловко говорить, но даже двоюродная сестра, которая мне с детства как родная, иногда вызывает чувство зависти, потому что она стройнее, привлекательнее и богаче меня.

В молодости надеялась, что со временем эта неудовлетворенность исчезнет. Но сейчас, когда я уже взрослая женщина, жена и мать, с ужасом понимаю, что все также завидую. У нас в семье сейчас непростые финансовые времена, и я просто не могу видеть наших друзей. Мне невыносимо приходить в гости, видеть новые гаджеты, мебель или дорогие игрушки у их детей, которые я не могу купить своему ребенку. Я не могу слушать их рассказы о том, как они планируют отпуск или покупку, пока мы экономим даже на продуктах.