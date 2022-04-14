«Не пила несколько лет, а теперь снова вернулась к бутылке»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Когда мужчина любит женщину» Кадр из фильма «Когда мужчина любит женщину»

Так получилось, что я с ранних лет была представлена самой себе. Родители развелись, когда мне было девять лет, в основном из-за запоев отца — редких, но продолжительных. Потом я жила то с матерью, то с отцом и его новой женой, то с бабушкой, когда мама вновь вышла замуж и у нее родился ребенок — мой брат. Бабушка по своему возрасту и характеру уже не могла сильно меня строить, тем более, что мне тогда было почти 14 лет. Так что я в принципе делала, что хотела и быстро научилась скрывать заметные косяки.

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В школе училась нормально, но не особо старалась — главное, чтобы не придирались учителя, а все свободное время проводила на улице в компании друзей. Там я привыкла пить. Конечно, немного — денег у нас особо не было, так что хватало только на пиво и то не всегда. Но выпивали почти каждый день, когда встречались после школы — так было принято в компании, да и мне было проще расслабиться. В нормальном состоянии я была довольно замкнутая, а стоило немного выпить, и я могла говорить, шутить о чем угодно. В общем, было весело.

Потом мама забрала меня к себе, но какое-то время я проводила и с отцом. Там тоже нравы были вольные, мачеха меня не прессовала — ей вообще не было до меня дела, лишь бы я ее не трогала. А с отцом мы могли выпить даже вместе. Нет, он меня не спаивал, но и не запрещал. Мама в основном занималась моим братом и отчимом, так что на меня времени и сил уже не хватало.

В какой-то момент я так расслабилась, что перестала ходить в школу. То есть утром уходила как будто в школу, а на самом деле шла к друзьям, которые тоже прогуливали. Записки от родителей мы подделывали. Так я прогуляла почти полгода в десятом классе, потом все выяснилось, был скандал. Мама стала меня жестко контролировать, я тогда как раз рассталась со своим первым парнем и, чтобы отвлечься, ушла в учебу. В общем, школу я кое-как окончила и после этого уехала учиться в другой город, честно говоря, с большим облегчением. Я понимала, что родительским семьям я только мешаю, у них уже своя жизнь, а бабушка к тому времени умерла. Так что по дому я не страдала.

В институте я быстро влилась в компанию, начала подрабатывать и снова начала пить. Нет, не запоями, не до потери памяти, но почти каждый вечер так или иначе был алкоголь. Тем более, что появились деньги не только на пиво. Подружки и парни у меня были такие же. Все это тянулось до самого выпуска, училась в перерывах между вечеринками. Тяги я не ощущала, но при этом пила по любому поводу — и когда было весело, и когда грустно. Со временем доза для расслабления все увеличивалась.

После вуза я устроилась работать, сняла комнату, но в плане выпивки ничего не изменилось. Любой праздник был для меня связан с алкоголем, иначе веселиться я не умела. В 27 лет все как отрезало, причем как-то внезапно. У меня начались серьезные отношения, парень был строгих взглядов, мы съехались, принялись строить планы, копить на квартиру. Я решила, что пора как-то взять себя в руки и вообще не пила на капли даже по большим праздникам. Даже на своей свадьбе я вместо шампанского пила газировку. Мне казалось, что все это осталось позади, я повзрослела и выпивка мне больше не нужна.

Трезвый период длился шесть лет, тем более, что я родила ребенка. Трудности возникали, но мы справлялись, тем более, что нам обоим на помощь родных рассчитывать не приходится. Однако в последнее время все как-то посыпалось. Муж потерял работу и теперь сам не свой, начал прикладываться к бутылке, хотя раньше за ним такого не водилось. У меня на работе начались проблемы и наш отдел уже предупредили, что сокращение точно будет. У нас появились долги по коммуналке, висит один кредит, хоть мы и старались экономить. Ипотечный платеж сейчас съедает фактически всю мою зарплату, других постоянных источников дохода у нас почти нет. Муж подрабатывает, но все это временные заказы, и я вижу, что у него депрессия. Плюс у меня нашли серьезные проблемы со здоровьем. Надо бы пролечиться, а денег на это нет. Скоро дочке в школу, а я понимаю, что мы не готовы — ничего нет, и заниматься с ней нам некогда и некому.

Все очень быстро меняется и я чувствую, что ничего не могу контролировать в своей жизни, что фактически ни на что не влияю. В общем, я стала составлять мужу компанию по вечерам — сначала, чтобы он не пил один, а потом поняла, что мне это тоже нужно. С ужасом понимаю, что приятное забытье действует на меня все так же, как и в юности, появляется обманчивая легкость. Страшно за себя, страшно за дочку, я же понимаю, какая на нас ответственность. Но только мысль о том, что вечером я выпью, помогает мне как-то держаться днем, терпеть крикливое начальство и хамство коллег.