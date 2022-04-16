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1 час назад

Наболело: «Развелся, но понял, что ошибся, а семья не принимает»

Кристина Уколова

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

«Развелся, но понял, что ошибся, а семья не принимает»
Фото: Кадр из фильма «Соседка»Кадр из фильма «Соседка»

Я женился обдуманно, не по залету, как говорится, была и любовь, и романтика. Предложение сделал сам, мы тогда уже два года вместе прожили. В принципе после свадьбы ничего принципиально не изменилось, просто появились серьезные планы. Ребенка тоже хотели вместе, но отложили этот вопрос на пару лет, чтобы обустроить дом. Квартиру купили с совсем маленьким ипотечным платежом, потому что у жены была добрачная однушка, а у меня серьезные накопления. Как только обжились, то решили рожать. Родилась дочка, а буквально через год — сын. Вторая беременность была неожиданной, но об аборте не было и речи. Жена на крыльях летала, ушла в детей, но я не ревновал, тоже был счастлив.

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Конечно, проблемы случались как у всех, в совместной жизни было и много хорошего, и плохого, но мы как-то выруливали. А потом меня резко накрыла апатия, тоска. И даже не было каких-то действительно серьезно проблем, просто в один момент быт осточертел, все стало очень скучно, предсказуемо. В общем, я понял, что мне надоела вся эта рутина и даже жена с детьми. Что тогда со мной происходило, я теперь не очень понимаю. Может, надо было всего лишь хорошо отдохнуть, но я развелся без всяких сомнений. Жена у меня гордая, так что не просила, не кричала, сказала только, что назад дороги не будет. Но я тогда воспринял это легко.

Реально захотелось почувствовать себя свободным, захотелось ярких впечатлений, какой-то новизны. Сразу завязался бурный роман, потом мы также стремительно расстались, потому что я понял, что девушка уже думает о браке, а мне это было не надо. Потом были еще связи, встречи, гулянки с холостыми приятелями. В общем, как в юности.

С тех пор прошло четыре года. Да, я весело провел время, но сейчас все приелось, захотелось настоящего. Я все также снимаю угол, вечерами убиваю время за компом или за бутылкой, иногда смотрю фотки семьи в аккаунте наших общих друзей, потому что у бывшей в соцсетях я заблокирован, мы общаемся только по детским делам. С детьми иногда встречаюсь — жена не препятствует — но начинаю замечать, что они от меня отвыкают, отдаляются. Вспоминаю, как раньше мы могли говорить или играть вечерами напролет, и никогда не было скучно.

Больше всего давит понимание того, что я сам все разрушил, сам отказался от того, что, как теперь понял, и было счастьем. Приятели мне теперь не нужны, мимолетные связи тоже, только моя семья. Осознал, что по-прежнему привязан к жене, но знаю, что она меня не простит и обратно не примет. Я всегда ценил ее за то, что у нее есть характер, но сейчас это лишает меня надежды. И кроме себя некого винить в том, что все потерял.
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