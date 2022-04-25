«Я спускаю все деньги и не могу остановиться»

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Фото: Кадр из фильма «Шопоголик» Кадр из фильма «Шопоголик»

Хотя я уже давно не студентка и понимаю, что веду себя безответственно, но все равно не могу с собой справиться. Дело в том, что я не умею экономить и вообще распределять деньги на какой-нибудь длительный срок. Если другие мои знакомые живут от зарплаты до зарплаты, то я все спускаю в первые две недели и потом сижу на воде, овсянке и яблоках.

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Возможно, на меня повлиял тот факт, что моя семья жила бедно, и в моем детстве родители экономили практически на всем. Это были девяностые, родители месяцами сидели без зарплаты и во многом нас спасала пенсия бабушки. Поэтому я донашивала вещи двоюродных сестер, на дни рождения лучшим подарком был торт или конфеты. Не то, чтобы мне ничего не позволяли, просто я знала, что у родителей нет денег и редко что-нибудь просила. В приоритете было все бесплатное — например, всякие кружки. И хотя я мечтала о музыкальной школе, настояла на том, чтобы меня туда отвели и даже сдала вступительные испытания, родители сразу сказали, что не смогут купить пианино и даже оплатить прокат, а без него заниматься было бессмысленно. С мечтой пришлось попрощаться. Уже позже я по самоучителю освоила гитару, которую мне подарил друг, но всегда жалела, что так и не умею играть на пианино.

Учиться я пошла туда, куда проходила по баллам — в мой выпускной год как раз ввели пробное ЕГЭ. Платное образование моя семья не потянула бы, поэтому вместо иностранных языков пришлось пойти в педагогический, хотя к школе я совершенно равнодушна. По диплому я педагог начальных классов, но по специальности не работала никогда, занимаюсь рекламой в интернете. Как только я начала зарабатывать, то сорвалась.

И с тех пор одна мысль об экономии заставляет меня нервничать. Первое время я вообще покупала все подряд, от сладостей и деликатесов до одежды, гаджетов, косметики и игрушек. Смешно вспомнить, но один из первых гонораров потратила на куклу Барби с гибкими ногами и руками, которую очень хотела получить в детстве. До сих пор стоит в упаковке, играть я уже не буду, конечно, но просто иногда смотрю и радуюсь. И так с другими вещами — некоторыми я даже не пользовалась, но понимание того, что они мне принадлежат, само по себе наполняет счастьем. В какой-то момент я так расслабилась, что пришлось занимать деньги на оплату съемной квартиры. Потом ввела правило, что с каждой зарплаты сразу откладываю сумму на квартиру, но все остальное у меня просто разлетается.

Онлайн-магазины для меня черная дыра, я вечно что-то покупаю, даже мелочи. Пробовала копить на большие цели — например, на отпуск или первый взнос на ипотеку — но это не помогает, все равно не могу пройти мимо распродаж, скидок, акций. Я не могу сказать, что мало получаю, у меня есть еще и фриланс, и побочные проекты, хотя сейчас с этим стало сложнее. Но мне, видимо, никаких денег не хватает, даже если бы были миллионы. Конечно, иногда беру кредиты, суммы небольшие — до ста тысяч — но все равно. Сейчас на мне остался один кредит — я плачу, но боюсь, он не будет последним.