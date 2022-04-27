«Хочу жить для себя, но все время уходит на родню»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Привет семье!» Кадр из фильма «Привет семье!»

Я никогда не понимала, чем руководствуются люди, когда заводят много детей, потому что сама вряд ли уже стану матерью. Я не чайлдфри и даже наверно когда-то хотела ребенка, но сейчас у меня нет на него ни времени, ни сил — их съедает моя родня. Дело в том, что я старшая из трех детей. Брат родился, когда мне было пять лет, и с этого момента я начала слушать песню: «Ты старшая и ты должна». Я помогала маме по дому, в десять лет начала готовить, потому что по мнению мамы была уже достаточно взрослой. К тому же за два года до этого родилась моя младшая сестра. Конечно, еда у меня сначала не очень получалась, за что мне периодически прилетало, но со временем я научилась, и с тех пор готовила на всю семью в будни, а иногда и по выходным. Были и другие обязанности: уборка, стирка, глажка и, конечно, присмотр за младшими. Как только брат начал ходить, меня к нему приставили, и с тех пор я отвечала за все.

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Даже когда брат подрос, мало что изменилось — за его плохую успеваемость родители высказывали претензии мне, потому что я с ним, видимо, мало занимаюсь. Моя учеба всегда была на втором месте — пятерки воспринимались как должное, двойки были поводом для крика.

Даже когда брат повзрослел настолько, что уже мог бы помогать, он ничего не делал, потому что родители считали, что мужчина не должен заниматься домашней работой. Ну а я девочка, и поэтому должна. Впрочем, тогда я не успевала обращать на все это внимание, потому что, как я уже сказала, когда мне было восемь, у меня родилась еще и младшая сестра. За ней я тоже должна была смотреть, потому что брат сначала был слишком маленьким, а потом внезапно оказалось, что заниматься детьми — это тоже не мужское дело. Отец так и думает, поэтому он нами никогда не занимался, тем более, что мама после рождения сестры окончательно стала домохозяйкой.

Вообще мама до сих пор уверена, что счастливая семья — это семья, в которой много детей, и что я должна быть благодарна за то, что у меня есть брат и сестра. Ведь это самые родные люди и вообще опора по жизни. Правда, получилось наоборот — опорой стала я, потому что даже сейчас я слышу присказку о том, что я старшая и значит должна помогать и поддерживать. Как будто я выбирала родиться первой!

Сразу после выпускного у мамы случилась истерика. У меня были планы, и я собиралась учиться в другом городе. К тому же последние годы было сложно учиться нормально, совмещая все это с домашней работой и присмотром за младшими. Мама кричала, что я ее предаю, что не могу сейчас уехать, потому что она сама не справится со всем, и что мой долг — остаться с ней и помогать. Тем более, что у брата тогда начался переходный возраст, и он регулярно выкидывал те еще номера. Мама говорила, что это я так плохо его воспитала, то есть снова виновата была я — опять не досмотрела. Я тогда психанула, сказала, что воспитывать детей это вообще-то ее обязанность и получила пощечину.

Потом подключился папа, который считал, что мое высшее образование — это блажь, и что надо получить нормальную профессию и работать, помогать им поднимать брата и сестру. Отец заявил, что учиться я буду или бесплатно, или никак, потому что денег он не даст. В общем, пока мои одноклассники планировали будущее, я ссорилась с родными. Потом мама изменила тактику, начала давить на жалость, говорить, что я ей очень нужна и просить, чтобы я отложила поступление хотя бы на год. В итоге я так и сделала, хотя потом не раз жалела. Год мне показался вечностью, я была загружена с утра до вечера. Через год я буквально сбежала из дома, уехала в соседний город.

Я отучилась, устроилась работать, о семье даже не думала. Мысль о замужестве и тем более детях меня просто безумно пугала. По этой причине я рассталась со своим первым мужчиной. Он сделал мне предложение, а передо мной замаячили картины детства — пеленки, плач, готовка — и я резко отказалась. Он тогда очень обиделся, и мы разошлись. Домой я приезжала на праздники, но со временем честно призналась себе, что меня туда не тянет. Потому что мама как будто специально ждала меня, чтобы навалить на меня сразу целую кучу дел и честно признавалась, что только так она может отдохнуть. Стоило мне встать на ноги, начался новый этап.

Я копила на ипотеку, и родители знали, что у меня есть деньги. Начались постоянные намеки и просьбы — то не хватает денег на выпускной сестры, то брат разбил чью-ту машину, то долги по коммуналке и так далее. Я сбрасывалась сначала на свадьбу брата, потом на свадьбу сестры — примерно половину общей суммы. Потом у них родились дети, начались бесконечные дни рождения и праздники, и все ждали тетю, которая привезет кучу подарков и даст денег (то есть меня), потому что моим вечно не хватает средств.

Родители живут на пенсию отца, так как у мамы для пенсии не хватает стажа. Оба уже неважно себя чувствуют, постоянно нужны лекарства, несколько раз я отправляла их в санаторий. Брат в разводе, платит алименты на двух детей и кредит за машину, периодически вообще сидит без работы и говорит, что помочь родителям ничем не может. При этом он живет с ними, потому что общую квартиру, на которую скинулась и я, он оставил бывшей жене и детям. Со своей пенсии родители его кормят, ну а я кормлю их. Мама разводит руками — сыну некуда уйти, не могут же они его выгнать. А я не могу оставить их без помощи.

Сестра, к сожалению, пошла по маминым стопам. Она сидит в перманентном декрете, и недавно родила третьего малыша. Периодически она жалуется родителям, что муж мало зарабатывает, и ей не хватает денег. Ну а мама передает это все мне, и я понимаю, что опять надо доставать карточку. Конечно, сестре не до родителей, и заниматься ими она не хочет — нет времени, денег и так далее.

При этом родители в приватном разговоре попросили меня отказаться от своей доли в квартире, потому что у меня свое жилье есть, а у брата и сестры нет. К слову, сестра живет в квартире, которая официально принадлежит ее свекрови. Я согласилась, но при этом понимаю, что ни брат, ни сестра не будут помогать маме с папой, и вряд ли вообще поблагодарят меня. Они считают, что у меня и так все есть.

Мне 39 лет, у меня нет никакой личной жизни, нет детей, и я мечтаю хоть на миг освободиться. Я мечтаю хоть немного пожить для себя, без постоянных звонков из дома с новыми просьбами, жалобами и проблемами. Я устала быть палочкой-выручалочкой для всей семьи, быть вечно старшей сестрой, которая всем должна. Меня радует только моя собака и кот.