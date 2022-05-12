«Влюбляюсь только в красавцев, даже если они пустое место»

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Фото: Кадр из фильма «Талантливый мистер Рипли» Кадр из фильма «Талантливый мистер Рипли»

Считается, что женщинам внешность партнера не так важна, как мужчинам, во всяком случае я часто слышала это и от мамы и от подруг. Наверно я нетипичная женщина, потому что у меня с юности проблема: могу встречаться только с очень красивыми мужчинами. Все мои партнеры были очень привлекательными — высокими, с атлетической фигурой и симпатичными лицами, даже в школе я влюблялась только в красивых мальчиков. Я сама тоже симпатичная, так что с взаимностью проблем никогда не было. Правда, за пределами постельных страстей все было не так безоблачно.

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Все мои красавцы в отношениях показывали себя с худшей стороны. Один был игроман, другой хронический безработный, так что жил фактически за мой счет, третий постоянно изменял мне, четвертый был донельзя избалованным маменькиным сынком. Еще один витал в облаках и спускал все деньги на ставки или на какие-то сомнительные проекты — ни один бизнес в итоге не выстрелил, а он был вечно в кредитах и долгах. И хотя все выматывали нервы, но такие эмоции давали, такой ураган чувств был, у меня буквально срывало крышу, когда я на них смотрела.

Наконец одна подруга познакомила меня со своим коллегой. Умный, работящий, интересный, воспитанный и вообще видно, что надежный. Я ему сразу понравилась, начал серьезно ухаживать, при этом вел себя гораздо лучше, чем все мои прежние партнеры. Дело чуть не дошло до знакомства с родителями. Но я не могу ничего с собой поделать — внешне он совершенно средний, честно говоря, даже некрасивый. Средний рост, фигура обычная, даже живот уже намечается, на голове залысины, за собой следит умеренно, одевается плохо. В общем, я вообще не могу представить себя рядом с ним и тем более лечь с ним в постель. При этом общаться с ним интересно, и забота его мне приятна, но не больше. Подруга говорит, что я дурочка, что красота и молодость проходят, а жить придется не с внешностью, а с человеком. Но перебороть себя я не могу. В итоге я объяснила мужчине, что он не в моем вкусе, а теперь даже не знаю.

Получается, что форма для меня важнее содержания, но ведь понимания, тепла и заботы тоже хочется. И наверно глупо оценивать партнера только по внешности, тем более, что умом я понимаю, что важны и другие качества, и мне уже не двадцать лет, чтобы верить в принцев. Но мне необходимо восхищаться своим мужчиной, и притворяться я не могу. Наверно внутренняя красота для меня пустой звук, хотя мой опыт и показал, что красавчикам не стоит доверять.