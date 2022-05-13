«Притворяюсь одиночкой, чтобы скрыть неудачную личную жизнь»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Плюс один» Кадр из фильма «Плюс один»

Все мои друзья считают меня такой современной женщиной, феминисткой и чайлдфри, и я делаю все, чтобы они и дальше так думали. Но все равно родственники, а иногда знакомые пристают с вопросами, которые меня просто выводят из себя. Зачем они спрашивают очевидные вещи и какого ответа ждут, я не понимаю. Если они ждут честных признаний, почему в свои 39 лет я не замужем и у меня нет детей, то это похоже на злорадство и желание намеренно причинить мне боль. Если они и правда не понимают, то получается, что они безнадежно глупы.

Видео дня

У меня есть подруги, которые тоже одни, и скажу по опыту: в большинстве случаев это не осознанный выбор женщины, а просто стечение обстоятельств. Да, я не вышла замуж, не потому что хочу коротать старость с дюжиной кошек, хоть и шучу по этому поводу. Просто я так и не встретила мужчину, который мог бы стать моим спутником жизни. Не знаю, как вышло, но серьезные и ответственные мужчины мне не попадались.

Предложение руки и сердца я получила ровно одно в своей жизни, но это был ленивый и залюбленный мамой парень, который просто хотел жить в моей квартире на полном пансионе, не вкладывая при этом ничего. Не было ни конфет, ни букетов, ни ухаживаний, так, вялые свидания с бесконечными прогулками по парку, потому что все остальное ему было не по карману — работал он редко и нерегулярно. Ему на тот момент было 32 года, мне — 29 лет, а его мама очень хотела внуков, поэтому он так и быть, решил меня осчастливить. Я отказала, хотя очень хотела создать семью, потому что даже в тот момент не могла себя обманывать и слишком ясно понимала, для чего я ему нужна. А суррогат вместо нормальных отношений мне не нужен ни сейчас, ни тогда.

Романы юности оказались мыльными пузырями, все лопались в течение года, оставляя лишь сожаления. Мой первый парень женился через полтора года после нашего разрыва (я сложно это пережила), у других теперь тоже семьи. Я пыталась строить отношения с мужчинами старше себя, но поняла одну простую вещь: если мужчина условно после 45 никогда не был женат, то он или убежденный холостяк, или с ним что-то не то. Во всяком случае, мой опыт эти выводы подтверждает. Один хотел ни к чему не обязывающих встреч по выходным, у другого оказался очень тяжелый характер, временами он меня просто пугал, так что я буквально однажды сбежала со свидания и заблокировала его везде. Третий, несмотря на солидный возраст, вел себя и жил как подросток, и все они при этом воспринимали себя подарками для женщины, которая и так должна быть им благодарна за их присутствие в своей жизни.

Некоторые мои подруги родили для себя и на этом успокоились, но я так не могу, хотя однажды и пыталась, но не получилось. Мне кажется, родить для себя — это все равно, что расписаться в своем бессилии. Ребенок не должен быть последней соломинкой, за которую хватаешься от безысходности, он должен родиться в любящей семье, в крепком браке, чтобы его любили и желали оба. У меня так не получилось. Мужчин с детьми я никогда не рассматривала, потому что четко понимаю, что вряд ли смогу полюбить чужих детей, а они всегда будут в его жизни.