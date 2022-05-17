«Мечтаю, чтобы муж ушел, ведь сам не отпустит»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Возьми мои глаза» Кадр из фильма «Возьми мои глаза»

Я всегда была эмоциональной и в отношениях тоже искала яркие чувства. Тем более, что мои родители очень сдержанные люди. Ну и нашла, бойтесь своих желаний как говорится. Роман с будущим мужем был как качели, то вверх, то вниз, мы бурно ссорились и также бурно мирились, но эмоции были такими сильными, что я искренне жалела своих подруг с их вялотекущими отношениями.

Видео дня

Мы поженились после трех лет встреч и расставаний, причем за три дня до свадьбы тоже вдрызг рассорились, но буквально утром свадебного дня помирились. Отношения в браке были неровными: муж очень вспыльчивый и с годами эта черта только усилилась. Но самое плохое, что постепенно все важные решения в семье стал принимать только он. Не сразу, но я почувствовала, что мне как будто не хватает воздуха. Общение с друзьями и даже родственниками стало почти эпизодическим, мы встречаемся с ними обычно вместе. Я отдыхала только на работе.

Любое несогласие муж воспринимает как вызов, немедленно вспыхивает ссора с криками, битьем предметов, хлопаньем дверью. Потом мы какое-то время не общаемся, затем муж делает первый шаг и все успокаивается до следующего конфликта. И так уже шесть лет. Недавно я поняла, что очень устала, что хочу вырваться и просто мечтаю о том дне, когда он меня бросит и уйдет в закат.

Почему мечтаю, но не ухожу сама? Дело в том, что я даже боюсь заговаривать с ним о разводе, потому что его реакция может быть непредсказуемой. И хотя он никогда не поднимал на меня руку, но он легко может швырнуть стул в телевизор или разбить окно. Я точно знаю одно: спокойно он меня не отпустит, он не раз говорил, что не понимает мужчин, которые позволяют от себя уходить. Однажды, еще в первые годы брака, я просто пошутила по поводу развода, и он посмотрел на меня так, что честно говоря, мне стало не по себе.

Кроме того, к сожалению, он очень много знает обо мне таких вещей, которые я предпочла бы скрыть от родных и наших общих друзей, ведь мы уже очень давно вместе, еще с института. И если я скажу ему, что хочу уйти, то он может отомстить мне с помощью этой информации. Я ничего не могу рассказать родителям, между нами нет доверительных отношений. К тому же они все равно живут в другом городе и не смогут мне помочь. Жилье у нас общее, но ипотеку фактически платит муж, моих доходов на выкуп его доли не хватит, я зарабатываю гораздо меньше.