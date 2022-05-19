«Не умею отказывать, но в последний момент все отменяю»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс» Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

У меня довольно странная и наверно где-то даже глупая проблема для взрослого человека, но она реально мешает. Дело в том, что мне очень сложно прямо отказывать людям в каких-то просьбах, даже в мелких. Когда я была маленькой, то родители в конце концов могли уговорить меня на что угодно: я просто не умела долго отказывать и сопротивляться. И до сих пор не научилась толком. Поэтому я ходила в секции и кружки, которые мне были не нужны, а потом перевелась в другую школу, которая считалась лучшей, хотя в старой у меня были друзья, и меня все устраивало.

Видео дня

Даже если знаю, что согласие будет чревато одними неудобствами, то все равно не могу найти правильных слов. Причем так со всеми — и с друзьями, и с коллегами, и с родственниками. И они знают об этом и понимают, что если долго меня уговаривать, ныть, просить, то я соглашусь.

Но так как я не хочу выполнять все, на что меня уболтали, то в последний момент я просто сливаюсь, придумывая какой-то предлог. И я понимаю, что это на самом деле безответственно и по-детски выглядит, но иначе отказывать я просто не могу. В итоге я из тех людей, кто может отменить встречу практически час в час, кто вечно все забывает — перезвонить, приехать, отправить документы или даже встретить кого-то — и меняет планы в последний момент. Да, я стараюсь придумывать правдоподобные объяснения и наверно, мне даже верят. Но я же знаю правду. В каком-то смысле это сработало, потому что просящих стало меньше, но чувствую себя очень скверно.

Ведь многие искренне входят в положение и относятся к моим выходкам снисходительно. С одной стороны, я понимаю, как нелепо и странно это выглядит, как часто я подвожу людей. С другой стороны, моих робких отказов они все равно не слышат и не понимают. Или я просто не могу подобрать убедительных аргументов.

Не знаю, как научиться отказывать так, чтобы никто не обижался и при этом меня не пытались как-то продавить и уговорить вопреки моему нежеланию.