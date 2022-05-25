«Не могу ничего планировать, хоть и попадаю в неприятности»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Дьявол носит Prada» Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

Проблема у меня специфическая, возможно, потому что проблемой я ее считаю только наполовину. Дело в том, что я терпеть не могу что-то планировать заранее, хотя меня именно так учили делать с детства. Сначала я пыталась делать как все, но у меня безотказно работает закон подлости: стоит мне что-то заранее задумать, составить хоть приблизительный план и все всегда отменяется или переигрывается. В итоге — одно разочарование. И получается, что я все делаю спонтанно, просто по наитию. Правда, такой подход очень раздражает некоторых моих друзей, родственников да и коллег.

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Да, мой подход срабатывает не всегда, признаюсь. Однажды я даже опоздала на самолет, потому что накануне у меня случилась неожиданная поездка за город, и в итоге я проспала. Зато я никогда не расстраиваюсь. Родители меня очень тогда ругали, но особой трагедии я в этом не видела и не вижу до сих пор. Да, потеряла деньги, но это же не смертельно. А вот с работой сложнее. Дело в том, что иногда я просто не могу себя заставить себя сделать что-то в срок, если у меня ну совершенно нет нужного настроя. Я понимаю, что это мне вредит, и возмущение коллег и начальства тоже разделяю, но как мне справиться с собой не знаю.

Простой пример из недавнего прошлого. Я должна была сделать уборку в квартире, запланировала ее, но на следующий день поняла, что просто не в силах сегодня возиться с пылесосом, шваброй и тряпками. И да, я ее отменила и занималась тем, что могла делать — занималась побочным проектом, потому что я иногда подрабатываю написанием дипломным и курсовых работ. Проблема в том, что на следующий день ко мне должна была приехать мама с племянниками (детьми сестры) в гости.

Ну и конечно, она потом мне высказала, что я даже к приезду гостей не смогла нормально убраться и ничего не приготовила. Да, об их приезде я знала заранее, но вот конкретно в тот день у меня не было настроения убираться. Ведь в конце концов гости приезжают ради общения, а не ради проверки чистоты? В общем, мы тогда немного поругались.

Был еще случай, уже серьезнее, потому что касался работы. До сих пор не знаю, права ли я была тогда или нет. Был обычный рабочий день, а в шесть часов (я работаю до семи) мне написала подруга и предложила после работы вместе поехать в гости к нашей общей знакомой, которая устроила спонтанный девичник. В общем, я уже предвкушала классную вечеринку, работать оставалось всего час. Но за двадцать минут до конца работы руководство решило устроить срочное мини-совещание. В общем, когда я пришла, стало ясно, что это надолго, явно не на двадцать минут. Вопросы следовали за вопросами, речи за речами, все только запутывалось и конца этому не было видно.

В общем, я честно отсидела почти сорок минут, а потом сказала своему непосредственному начальнику, что мне надо уходить — пришлось наврать, что у меня запись к стоматологу. Он разрешил, но был очень недоволен. На следующий день я узнала, что совещание длилось почти полтора часа, а начальник мне в приватном разговоре высказал, что иногда личные дела можно и отложить. Ведь срочные совещания не каждый день происходят. Коллеги вообще косились, потому что все сидели, а я посмела уйти.

Но ведь время после работы — это уже мое личное время? И да, в тот момент я уже настроилась на посиделки с подругами, а не на скучное обсуждение текучки, которое можно устроить и в другой день, и явно не под конец рабочего дня. Да, я выдумала про врача, хотя я считаю, что причина вообще не имеет значения, если речь идет о времени после работы.

Однажды на другой работе точно также в конце дня упали какие-то срочные правки к уже готовому проекту, которые нужно было сделать вот прямо срочно и ждать до тех пор, пока клиент все не утвердит. А в это время подруга ждала меня в свадебном салоне для примерки платья — мне очень хотелось ей помочь, и мы уже договорились. И да, я в итоге ушла, придумав какую-то отговорку, уже не помню какую, потому что рабочий день уже закончился — я тогда работала до шести. А свадьба подруги для меня была не менее важным событием, чем для нее, и я с удовольствием ей во всем помогала.

Так что если я и безалаберная, то хотя бы не прикрываю это срочными рабочими задачами, которые нужно сделать прямо сейчас или умереть. В конце концов чем спонтанные рабочие проблемы важнее, чем мои же спонтанные планы и идеи?