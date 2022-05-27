«Мечтаю найти подкаблучника, но в реальности их нет»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Взрывная блондинка» Кадр из фильма «Взрывная блондинка»

Если верить мужским пабликам, то все мужчины делятся на подкаблучников и настоящих мужчины, которые не поддаются на женские уловки. В реальности нормальных подкаблучников я не встречала, хотя и очень хотела бы найти. Да, есть мужчины, которые притворяются подкаблучниками, но на поверку они оказываются манипуляторами, ищущими себе удобную шею.

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Дело в том, что мне всегда нравились нежные, мягкие мальчики, и мне совершенно комфортно все решать самой. Так было и в моей семье — за мамой последнее слово, папа не отсвечивал и выполнял. И меня мама воспитывала самостоятельной. Я привыкла все решать, контролировать и брать ответственность на себя, второй командир мне совершенно не нужен. Поэтому в отличие от подруг я никогда не искала «настоящих мужчин» и каменных стен. Возможно, я слишком властная, но меня это устраивает. Терпеть не могу, когда со мной спорят или пытаются уговорить на компромисс, потому что по жизни получается так, что в итоге я почти всегда оказываюсь права.

И конечно, в семье я бы тоже принимала все важные решения сама — когда рожать детей, где провести отпуск, какой ремонт делать. Возможно, кого-то это бесит, но для меня это норма. Это не значит, что мне не нужна семья, ведь пример моих родителей доказывает, что и такие пары могут вполне счастливо жить вместе. Но мне пока так не повезло, как маме.

Я всегда сознательно сторонилась патриархальных мужчин, какими бы привлекательными они не были — это просто не мое. Все мои парни были милыми, интеллигентными и рафинированными юношами, такими принцами, но все в итоге заканчивалось расставанием. В итоге я поняла, что мамкины корзинки при всей внешней податливости точно не подходят, потому что если они кого-то и слушаются, то только свою мать, а никак не тебя. Другие же во время совместной жизни оказывались капризными нытиками, которые пытались добиться своего измором, жалобами или недостойными манипуляциями.

Хотя до сих пор не понимаю, к чему упрямо продавливать свою идею, когда я заранее знаю, что ничего толкового из нее не выйдет. И чаще всего так и получается. Иногда я даже специально соглашалась с каким-то предложением, чтобы мужчина лишний раз убедился, что я права. Потом, правда, пришлось пристраивать неудобную мебель, которую он выбрал, за полцены. А однажды и вовсе возвращать купленные билеты на самолет, потому что он умудрился перепутать даты отпуска.