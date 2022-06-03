Наболело: «Я маниакальная аккуратистка и это мешает»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки» Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»

Возможно, это мой личный заскок, но иначе я не могу. Мне очень важно жить в чистоте. Я не могу спокойно видеть пыль, крошки, капли воды, пятна, меня выводит из себя грязная посуда и вообще любой беспорядок. Поэтому я каждый день протираю все поверхности, а каждые выходные устраиваю генеральную уборку. Я не хвастаюсь, просто физически не могу жить в грязи.

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Это касается и гигиены, поэтому ванну принимаю ежедневно (так как мытье под душем это просто профанация), а над моей привычкой часто мыть руки даже коллеги на работе посмеиваются. И вроде бы это не касается никого, кроме меня, но на самом деле мне очень сложно общаться с людьми. Жизнь в студенческом общежитии для меня была просто пыткой, потому что соседки не утруждали себя уборкой и даже за собой следили условно. Благо, я съехала оттуда, как только начала работать параллельно и смогла снять квартиру.

Но меня напрягает, что люди как будто специально нарушают мои границы, хотя знают, что для меня это важно. Например, я не люблю, когда кто-то трогает мою еду. Это пошло еще с детства: я даже из маминой тарелки не могла есть. Вообще я очень брезглива в еде, поэтому не ем ни в кафе, ни в гостях. Одни подруги уже привыкли, другие обижаются, а третьи пытаются поддеть — например, что-то взять с тарелки или предложить допить. Коллеги тоже так делают, кстати. Я физически не могу доедать или допивать что-то даже за близкими. Это особенно обижало моего мужчину — он думал, что мне противен.

К тому же меня раздражала одна его привычка — он приходил домой и обнимал меня, а только потом шел мыть руки. Много раз просила так не делать — можно же сначала помыть руки, а потом обнимать. Но все бесполезно. Поэтому ссоры случались буквально на пустом месте. Впрочем, с ним было сложно и потому что он был не очень аккуратным человеком, а я не могла постоянно убирать за ним.

Другой мой мужчина вроде бы понимал мои особенности, но он очень любил животных, а я органически не переношу шерсть, следы грязных лап и постоянно разбросанную еду вокруг мисок — на такое я насмотрелась у сестры и мне хватило.

Впрочем, я вообще не люблю ходить в гости, потому что сразу вижу беспорядок, пыль, несвежую сантехнику и мне тут же хочется уйти, даже сесть боязно. Я так однажды поругалась с сестрой, потому что она предложила мне сесть на диван, а там всюду кошачья шерсть. Я отказалась и попросила принести полотенце, чтобы подстелить. В итоге услышала от сестры, что у меня мания, и мне надо лечиться. Только мама меня понимает, потому что она тоже чистюля, но все остальные считают, что я просто себя накручиваю.

Впрочем, общественные места тоже не радуют чистотой, поэтому я стараюсь по минимуму соприкасаться с ними. Поездка в метро или в автобусе для меня то еще испытание, потому что мне кажется, что большинство людей вообще не моются или делают это раз в месяц. Зато поливают себя парфюмом, поэтому запах в итоге стоит такой, что хоть вешайся на поручне. Правда, он обычно тоже грязный, так что остается только молча беситься.