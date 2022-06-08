Наболело: «Иногда изменяю мужу, чтобы взбодриться»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из сериала «Измены» Кадр из сериала «Измены»

Я замужем почти 17 лет и считаю свой брак вполне удачным. У меня нет серьезных претензий к мужу, мы ровесники, давно притерлись и остаемся друзьями, нас связывают не только дети, квартира и дача, но и общие темы для разговоров, увлечения, пережитый вместе опыт. Но секрет моего брака таков, что я едва ли смогу посоветовать его кому-то еще.

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Дело в следующем: я по характеру творческий человек, мне нужны эмоции, впечатления, страсти. А муж у меня человек рассудительный, сдержанный, спокойный. Да, с ним надежно, но мне иногда просто не хватает свежего воздуха. Я еще в юности поняла, что всякие постельные игры, красивое белье, свечи и прочая романтика в наших отношениях не работают: мужу это просто не нужно. А я задыхаюсь без чувства острой влюбленности.

Поэтому периодически я завожу роман на стороне. Обычно влюбляюсь неожиданно, приступы страсти похожи на морские приливы. И жизнь сразу играет новыми цветами, настроение отличное, я чувствую себя красивой, свободной, молодой, словно на крыльях летаю. В общем, так я отдыхаю от быта, от повседневных забот, от обыденности.

Обычно связь продолжается несколько месяцев (только один раз отношения затянулись почти на год), потом я успокаиваюсь и возвращаюсь к семье. Муж, конечно, ни о чем не догадывается, за годы я уже выучила все приемы шпионов и умею прятать все улики. Разумеется, предохраняюсь. Мне достаточно пары месяцев, чтобы взбодриться — мне даже кажется, что после таких романов я сильнее люблю мужа.

Я никогда не думала о разводе, никогда не влюблялась так, чтобы всерьез решиться на разрушение семьи, да и не собираюсь этого делать и впредь. У нас прекрасные дети — сын и дочь — и я даже представить не могу, как они бы отреагировали на наш разрыв.

Проблема же в том, что если раньше я могла делать перерыв в несколько лет, то теперь меня накрывает все чаще и чаще. Может быть, все дело в возрасте — мне в прошлом году исполнилось сорок. И чем дольше я сдерживаюсь, тем чаще раздражаюсь, чувствую себя совершенно больной, уставшей, начинаю вести себя просто невыносимо, придираюсь по мелочам. Мой последний роман закончился всего год назад, а меня снова тянет влюбиться, и кандидат уже есть — на работе появился новый сослуживец. И я точно знаю, что ему нравлюсь, и он не прочь сблизиться.

Но пугает то, что меня все чаще тянет на приключения, раньше было не так, и я всегда могла себя контролировать. А сейчас я места не нахожу. О моей тайной жизни, конечно, никто не знает, я не могу поделиться этим даже с лучшей подругой, ведь то, что знают двое, однажды могут узнать все. А мне дорог покой моей семьи.