Наболело: «Моя жизнь зависла на вечной паузе»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Джой» Кадр из фильма «Джой»

Мне всего 27, а я как будто провалилась во временную яму, сплошной день сурка. Я родилась и выросла в небольшом городе — не деревня, конечно, но все же. После школы не решилась поступать в областной центр, да и родители меня не поддержали. В итоге окончила местный техникум, а отец устроил меня на работу в свою контору. Подруги и одноклассники разъехались кто куда, некоторые даже в Москву и в Питер. Я же осталась и до сих жалею, что не хватило смелости уехать. Жила с родителями, а потом познакомилась с моим нынешним мужем и переехала к нему.

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Не то, что бы я очень хотела замуж, просто в моей жизни был такой застой, что брак был хоть каким-то разнообразием. Правда, со временем все стало еще хуже. Сначала меня контролировали родители, потом принялся муж. В конце концов он уговорил меня бросить работу, потому что я якобы слишком много времени трачу на работу, а не на семью. Мои подруги, с которыми я общалась на работе, ему не нравились, при этом он был против наших встреч вне квартиры, а домой они не любили приходить, потому что муж даже не пытался быть гостеприимным. Так что сейчас я общаюсь только с родственниками, все остальные контакты отпали.

В итоге вот уже четыре года я сижу дома, стала типичной домохозяйкой. Я изменилась, подурнела, набрала лишний вес, перестала регулярно ухаживать за собой, потому что муж все равно не замечает, как я выгляжу, что я ношу и какая у меня прическа. В перерывах между готовкой, стиркой и уборкой смотрю сериалы или сплю. Чувствую, что деградирую, ни одну книгу не смогла дочитать до конца. Ужасная апатия, ничего не хочу, но понимаю, что живу не своей жизнью, не этого я хотела. Тоска накрывает, когда смотрю фотографии бывших друзей и одноклассников в соцсетях. У них постоянно что-то происходит, они куда-то идут, движутся, что-то меняют. Я же просто застыла на месте. Кто меняет город за городом, кто квартиру купил, у них новые друзья, интересная работа, насыщенная жизнь. У меня же пустота. Мама говорит, что мне нужно родить ребенка, но это точно будет конец. Так у меня хотя бы есть надежда, что однажды я смогу взять себя в руки и все изменить, а ребенок в моей ситуации — это приговор. Тогда вся моя жизнь пройдет так же, как сейчас. Муж тоже хочет ребенка, уговаривает, но я пока отказываюсь.