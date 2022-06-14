«Муж пытался меня отравить из-за квартиры!»

В одном из московских судов проходят слушания по делу Оксаны В. (имя изменено), которую, по ее словам, законный супруг пытался отравить… из-за элитной квартиры.

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ТОНКИЙ ПСИХОЛОГ

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- Моя мама решила сдавать свою вторую квартиру - у нее их две, - начала свой рассказ женщина. - Попросила меня найти риелтора. Знакомые порекомендовали «надежного парня». Сдать мамину квартиру «надежный парень» Дмитрий помог, на следующий день он позвонил мне и пригласил вместе поужинать. Я согласилась. Он оказался симпатичным, неглупым. Умеет быть любезным, я была им очарована. Мы стали встречаться. Как я, взрослая женщина (а мне за тридцать), могла позволить себя окрутить? Нахожу единственное объяснение: Дима - тонкий психолог, он говорил о том, что я хотела слышать, - мечтает о семье и построить «дом, по которому будут бегать наши малыши»…

- Дима родом из Баку, в Москве проживает довольно давно. Уже, скажем так, не мальчик - ему под пятьдесят. Но своей жилплощади в столице нет. А у меня большая квартира в хорошем районе, - продолжает женщина. - Наверное, я слишком наивная и подумать не могла о том, что он был с самого начала нацелен завоевать не мое сердце, а московскую квартиру. Почему я так решила? Много было «звоночков». К примеру, на пятый день после нашей свадьбы новоиспеченный муж мягко, но настойчиво стал уговаривать меня продать квартиру, а деньги отдать ему на строительство нашего дома. Я отказывалась. Дима не выдержал, вспылил, стал ругаться. Наверное, тогда впервые он и показал свое истинное лицо расчетливого и злобного человека. Я испугалась, подумала о том, что поторопилась с замужеством. Муж, видимо, понял, что я могу и выставить его с чемоданом, штамп в паспорте не остановит. Снова стал заботливым и милым…

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ. В ИЗОЛЯЦИИ

Оксана продолжает рассказ:

- Довольно быстро я забеременела. Родились сыновья - двойня. Муж уговорил меня сдать квартиру и переехать за город на свежий воздух. Я согласилась, и зря! Так как привез он меня в итоге жить в жуткое захолустье в неближнем Подмосковье - дом добротный, большой, но деревня почти заброшенная: ни молодежи, ни детей. То есть он меня фактически изолировал от всех. Говорил вкрадчиво: «Зачем тебе общаться с друзьями, когда есть я и дети, занимайся семьей!» На мои возражения, что «общение нужно и детям для социализации», он твердил: они пока маленькие, им достаточно мамы и папы рядом. Практически я оказалась в положении пленницы. Жила в жутком стрессе. Двое крошечных детей! Нанимать няню Дима отказывался: «Не нужен в доме чужой человек!» Приезжала помогать моя мама, но через день-два уезжала. Оказалось (узнала об этом только недавно), что Дима каждый раз говорил ей: мол, погостили и достаточно, мы с Оксаной не любим посторонних в доме, у нас своя семья. Моя мама - воспитанный и деликатный человек, ей и в голову не могло прий­ти, что зять манипулирует, чтобы я с детьми осталась в полной его власти.

Деньги от аренды моей квартиры Дима забирал себе до копейки. Этот легкий доход его, видимо, расслабил - муж почти все время проводил дома. И внушал мне мысль о том, что «раз не желаешь продавать свою квартиру для строительства нашего дома, то давай хотя бы возьмем кредит под залог этой квартиры». У меня хватило здравого смысла не согласиться и с этим! Хотя он давил и давил… Однажды обнаружила, что стала очень странно себя чувствовать: еле переставляла ноги, постоянно кружилась голова. Списывала на утомление, еще бы - две крохи на руках. Но вскоре случайно наткнулась на статью в журнале, где было написано, что существуют некие препараты, которые при длительном применении вызывают плохое самочувствие, а в какой-то момент могут вызвать… остановку сердца. Меня будто током ударило: слишком уж описанные в статье симптомы были похожи на мое «переутомление». Не подтравливал ли меня законный супруг? Если бы меня не стало, то моя московская квартира досталась бы ему по закону.

ЕЛЕ НОГИ УНЕСЛА

- Если бы в момент проживания с мужем Оксана заподозрила, что супруг ее травит, она могла бы обратиться в поликлинику, сдать анализы, которые бы подтвердили (или опровергли) наличие в ее крови отравляющих веществ. А сейчас это лишь подозрения, недоказуемые, - прокомментировала ситуацию Юлия Гусейнова, адвокат Ассоциации адвокатов России за права человека.

К юристам Оксана обратилась, в буквальном смысле убежав из брака.

- Многие женщины, которые пережили семейное насилие, рассказывают об избиениях, увечьях. В моем-то случае такого не было. Но по мне будто проехали катком. Полное моральное подчинение! У меня хватило ума и сил однажды, когда муж уехал в Москву, найти в интернете номер телефона центра для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Объяснила им свою ситуацию. Психолог на том конце провода выслушала и сказала: собирайте детей и приезжайте к нам. Понимая, что Дима нас не выпустит, я обратилась в частное охранное предприятие, его работники буквально вызволяли нас из «семейного гнездышка». Муж топал ногами в ярости, понимая, что птичка ускользает, а вместе с нею растворяется его хитрый план по заполучению элитной московской квартиры, - резюмирует наша героиня. - Кстати, вернувшись домой, через короткое время я обнаружила, что мое «переутомление» испарилось: ни голова не кружилась, ни ноги не подкашивались. Из чего я сделала вывод, что могу быть права в своих подозрениях насчет отравления.