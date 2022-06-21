Наболело: «Мать сказала, что дочь-разведенка — это позор»

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Фото: Кадр из фильма «Девушка в поезде» Кадр из фильма «Девушка в поезде»

Все мои мужчины словно из одной коллекции, все рано или поздно оказывались абьюзерами, хотя проявляли себя не сразу. Я понимаю, что ошибиться можно один раз, но постоянные ошибки — это уже система. Возможно, я что-то изначально делаю не так.

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Я выросла в семье с определенными традициями и правилами поведения. Папа был военным, но потом ушел в запас и занялся бизнесом, вполне успешно. Но привычка командовать осталось, да и вообще в этом плане у нас в семье была железная дисциплина. Мама всегда была больше сосредоточена на папе, чем на нас, но заброшенными мы (я и старший брат) себя не чувствовали, наоборот — контроль был полный. Я с детства привыкла, что я не сама по себе, а часть семьи, и мои поступки, победы и неудачи — это дело семьи. Мама перфекционистка, она всегда требовала совершенства во всем — даже если речь шла об уборке или мытье посуды.

В школе я была отличницей, одна четверка могла вызвать шквал родительской критики. Мама говорила, что все предметы, даже лично неинтересные мне, нужно знать превосходно, чтобы быть всесторонне развитым человеком. Я с детства участвовала в различных школьных олимпиадах, побеждала, за это мне что-нибудь покупали, но никогда не хвалили. Родители всегда говорили, что хорошо учиться — это норма, а за норму не хвалят. Зато любая мелкая ошибка разбиралась как под увеличительным стеклом, родители переставали со мной разговаривать или запрещали выходить из дома.

Со своим первым мужем я познакомилась в вузе. Он был заботливым, мы почти не расставались, и он сам предложил пожениться. Я была счастлива, ведь брак позволял мне вырваться из дома. И искренне влюблена в своего первого мужчину, он казался мне внимательным и надежным, у него всегда было для меня время. Мне пришлось выдержать суровое объяснение с семьей, потому что родителям мой жених не понравился, и вообще они были против, чтобы я выходила замуж прежде, чем получу диплом. Но мы все равно поженились, и я переехала к мужу.

Сложно сказать, в какой момент все пошло не так. Сначала был настоящий медовый месяц, но постепенно муж открылся с другой стороны. Тяжелее всего было его стремление все контролировать и привычка демонстративно молчать, когда он на меня сердился. Я работала по специальности, и муж несколько раз в день звонил мне, чтобы узнать где я и что делаю. Если вечером после работы я задерживалась в магазине, то он мне снова звонил и злился. Если же вдруг я заходила в кафе с девочками-коллегами, то меня ожидал скандал. Муж редко кричал, руки не распускал, но его тяжелый взгляд, который меня просто буравил, был тем еще испытанием.

В конце концов супруг начал говорить, что дом заброшен, что я плохая хозяйка и ничего не успеваю, потому что работаю, и что мне надо уволиться. Я перешла на удаленку, а потом действительно уволилась, потому что муж постоянно прохаживался по поводу того, с кем я переписываюсь в сети — точно ли это коллеги, а не поклонники?

Но после увольнения легче не стало, до сих пор жалею, что поддалась. С семьей я почти не общалась, так как родители своего отношения к моему мужу не изменили и не скрывали, а он в ответ срывался на мне и вообще отказался с ними общаться. Так что контакты с родными свелись к редким звонкам. Пожаловаться я не могла — мама обрывала все рассказы фразой, что я сама себе выбрала такого мужа, вот теперь и не надо хныкать. Мир сузился до квартиры и редких прогулок — обычно вместе. В гостях мы принимали только его родственников и друзей (мои подруги. по мнению мужа, были глупыми курицами). У мужа появилась неприятная привычка вышучивать меня перед ними, причем неизменно обидно. Если же я возражала или обижалась, то он объяснял, что у меня нет чувства юмора.

В общем, наш брак длился почти пять лет. В какой-то момент я поняла, что мне физически душно находиться рядом с мужем. И чувствовала тотальное одиночество. Хотела завести собаку, но муж не разрешил, сказал, что это несерьезно, и надо думать о ребенке, а не о собаке. К счастью, я не забеременела, иначе было бы сложнее.

Просить помощи у родителей было бесполезно, а брат жил в другом городе, и мы никогда не были особенно близки из-за большой разницы в возрасте (восемь лет). Меня спасла подруга — единственная, с которой я изредка общалась по телефону или в сети, потому мужа раздражало, если вечерами я говорю с кем-то, кроме него.

В общем, однажды я просто собрала вещи, оставила записку и ушла из дома, пока муж был на работе. Подруга приютила меня у себя. Муж в попытках меня найти позвонил моим родителям. Мама же позвонила мне, чтобы жестко отчитать. Сказала, что дочь-разведенка — это позор для них, что у них в семье никто не разводился, и это просто стыдно. Ну и конечно заявила, что я сама во всем виновата, потому что нужно было раньше думать, за кого выходить замуж. А раз вышла, то нужно терпеть и не жаловаться. Тогда меня поддерживала только подруга. Я нашла работу, постепенно успокоилась, сняла квартиру, заблокировала бывшего мужа везде, где можно, так что встретились мы только в загсе, где написали заявление. Хотя первое время муж пытался меня подкарауливать у дома подруги, потом около офиса — требовал, чтобы я перестала беситься и вернулась. Так что официально мы развелись только через два года, когда у него появилась новая девушка, и он наконец успокоился.

Сначала я не хотела никаких отношений, сторонилась мужчин. Потом начала встречаться с коллегой, который казался вполне адекватным и вежливым. Через полгода мы съехались и сняли общую квартиру. Казалось бы горький опыт первого брака должен был меня чему-то научить, но я опять попала в ловушку.

Он был умным и интересным мужчиной, но ему всегда что-то не нравилось — критику я от него слышала постоянно, а комплименты как-то быстро закончились. Я всегда все делала недостаточно идеально, хотя старалась все сделать правильно. Если я пыталась поговорить, чтобы понять, в чем настоящая проблема, то он отвечал, что я себя накручиваю. Если у меня были проблемы на работе или со здоровьем, то он обычно все сворачивал к тому, что я сама виновата, потому что слишком инфантильная или рассеянная. Зато если проблемы были у него, то я должна была отложить все дела и изливать тонну сочувствия. В общем, через три года мы расстались к моему облегчению. Напоследок он сказал, что я непутевая и вообще не доросла до брака.

Мой третий парень не контролировал меня, но у него эмоции менялись так быстро, что я просто не успевала подстроиться. В один день он мог быть нежным и любящим, в другой — вообще меня не замечать, становился холодным и безразличным, а то и вовсе исчезал на несколько дней без всяких объяснений. Иногда мне казалось, что он вообще забывает обо мне, а потом он снова становился ласковым, и я забывала все обиды. С ним я была как на вулкане, никогда не знала, в каком настроении он вернется домой, и как мне себя вести. В конце концов он сам ушел от меня, буднично сообщив, что у него есть другая.

Сейчас я одна, хотя есть мужчина, который за мной ухаживает. Но я уже не знаю, что думать и не подпускаю его близко, я боюсь новой боли. Подруга говорит, что я изначально ставлю себя в позицию жертвы, а надо быть хозяйкой положения.