«Троллинг в интернете моя единственная отдушина»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Ингрид едет на запад» Кадр из фильма «Ингрид едет на запад»

Друзья считают меня неунывающей оптимисткой, а родные уверены, что я ничего не принимаю близко к сердцу. Меня устраивает такое мнение, поэтому я никогда не признаюсь, чего мне стоит эта жизнерадостность. У меня такой характер, что мне нужно обязательно выпустить пар, если что-то не нравится или злит. Но так можно легко испортить отношения с близкими людьми, а восстанавливать связи сложнее, чем рвать. Тем более, что мои друзья и родные мне дороги, и мне вовсе не хочется делать им больно. Даже если у нас происходит конфликт, или я чем-то недовольна, или они делают что-то не то.

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Поэтому я отыгрываюсь на незнакомых людях. Я зарегистрирована на многих форумах, а в социальных сетях у меня есть анонимные страницы. Когда у меня случается паршивое настроение или просто нужно выговориться, то я зависаю на несколько часов и бесконечно спорю по любому вопросу. Таких как я обычно называют троллями. Тема спора мне не важна, я спорю просто из принципа, чтобы на кого-то выплеснуть свое раздражение. Да, я намеренно пишу обидные вещи, могу быть резкой, грубой, наглой. Многие поддаются на мои уловки и увязают в бесконечных попытках что-то мне доказать. В ответ я открыто издеваюсь над оппонентами и меня на какое-то время отпускает. Если меня банят, то я просто перехожу на другой форум.

Я понимаю, что это наверно неправильно — так набрасываться на незнакомых людей, просто потому что у меня плохое настроение. Но общение в сети мне всегда казалось немного искусственным, неодушевленным. И тем не менее, для меня это настоящая отдушина, когда я переполняюсь негативом. Каждый по-своему превозмогает стресс, у меня получается так. Однако в последнее время я стала замечать, что провожу все больше времени на форумах и в сообществах, и это уже стало мешать моей реальной жизни. Может быть, у меня слишком быстро накапливается яд, но теперь я реально трачу кучу времени на выяснение отношений в сети.

А недавно мне стало стыдно. Маму расстроил в социальных сетях такой же тролль — она показала мне его текст, и я узнала в нем «коллегу». Я пыталась ей объяснить, что не надо так эмоционально реагировать, но она все равно очень переживала. И мне стало не по себе — ведь я делаю то же самое каждый день, и может быть кто-то точно также расстраивается.