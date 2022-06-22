В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Портрет в сумерках» Кадр из фильма «Портрет в сумерках»

Я в браке уже почти пять лет. И все эти годы я совершенно недовольна сексуальной жизнью с партнером. Наши отношения развивались стремительно: мы познакомились в интернете, спустя неделю общения начали встречаться, через месяц съехались, а через два он сделал мне предложение. От помолвки до торжества прошло около трех месяцев.

Не знаю, куда мы так торопились, но вышло как вышло. Из-за того, что мы толком не успели друг друга узнать, наша несовместимость в постели вскрылась лишь после свадьбы. Но обо всем по порядку.

До встречи с супругом мне попадались сплошные сопляки. Один клянчил у меня деньги, другой не умел принимать решения, третий был маменькиным сынком. Когда я встретила И., я сразу увидела, что он настоящий мужчина: отлично зарабатывает, оберегает меня, носит на руках, ни в чем мне не отказывает и при этом имеет свое мнение. Я с ним была как за каменной стеной и ни секунды не сомневалась, что мы – идеальная пара.

Но когда дело дошло до постели, мое мнение изменилось. Поначалу секс был, мягко говоря, средним, но я все списывала на то, что мы только изучаем друг друга и нужно время. Но время прошло и ничего не изменилось. Оказалось, что закомплексованный в сексе муж хуже жмота.

А он действительно закомплексованный: не хочет пробовать новые позы и новые места, мы занимаемся любовью исключительно в кромешной темноте, а на мое предложение попробовать секс с "игрушками" он отреагировал так, словно я извращенка. При этом мужчине 35 лет, то есть он не какой-то древний консерватор (разве что в душе).

Предлагала ему пойти к сексологу, но и этот разговор закончился скандалом. Не понимаю, что с ним не так. Внешне он объективно привлекательный мужчина, откуда эти комплексы? Подруги говорят, либо разводиться, либо искать любовника.