«Жена опозорила меня на курорте, не могу простить»

В рубрике "Наболело" редакция “Рамблера” публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

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До сих пор трясет, когда только думаю об этом, как все это разрулить и отпустить — не знаю. Мы женаты шесть лет, но до этого еще два года просто жили вместе. Я всегда доверял жене, она казалась мне приличной девушкой. Да, пока встречались, иногда экспериментировали в жанре ню, я снимал ее обнаженной, но это было красиво и только для нас, а после рождения сына часть фотографий мы и вовсе уничтожили по инициативе жены. И вот в середине июня жена вместе с подругой поехала отдыхать на курорт. Изначально мы собирались вместе, но мой отпуск пришлось перенести из-за срочного проекта на работе.

Я спокойно отпустил жену, у меня и мыслей не было, что она может такое выкинуть. А после возвращения в общем разговоре она как-то вскользь сказала, что вместе с подругой ходила на нудистский пляж. И там были не только женщины, но и мужчины — со слов ее подруги, их вообще было большинство. То есть моя жена ходила голой на глазах у чужих мужиков, и даже не поняла, что не так. Ладно, ее подруга — она хотя бы свободная женщина, пошла себе ловить мужика. Но моя-то зачем с ней поперлась?!

В общем, я не сдержался, был скандал, с тех пор я с женой не разговариваю и спим мы в разных комнатах. Жена искренне не понимает, в чем дело, и что такого она сделала. Повторяет, что сама может распоряжаться своим телом, что я раздул проблему из ничего, и что у меня нет причин злиться, она же мне не изменяла. Да, не изменяла (наверное, я теперь уже ни в чем не уверен), просто разделась догола перед толпой посторонних, и теперь невинно хлопает глазами. Словом, я просто не знаю, как справиться с собой, я же теперь никогда не смогу ей доверять. Хоть сейчас разводись. А она даже извиниться не хочет, делает вид, что все в порядке, и что моя обида — это просто каприз. А я уже месяц живу в аду.