Наболело: «Развелся с женой и потерял всех друзей»

В рубрике "Наболело" редакция “Рамблера” публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма "Твой выход, детка!" Кадр из фильма "Твой выход, детка!"

Я прожил с первой женой 11 лет, что называется, в любви и согласии. Даже разводились мы мирно, без скандалов, упреков, унизительного дележа ложек и вилок. С дочкой от первого брака я постоянно встречаюсь, помогаю деньгами, с бывшей общаемся не то, что бы очень тепло, но всегда корректно. На развод подавал сам, причина банальная — встретил другую девушку. Сразу после развода я женился на ней. Она моложе меня на девять лет, но до того, как я познакомился с ее друзьями, этой разницы я не чувствовал. В этом-то и проблема. Потому что вокруг меня как будто появился круг отчуждения.

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Скажу сразу: я не жалею о разводе, люблю свою вторую жену и не хотел бы с ней расставаться. Нам хорошо вместе, у меня к ней нет никаких претензий, наоборот, как будто второе дыхание открылось.

Но вокруг меня пустота. Дело в том, что ни наши друзья, ни даже родственники мой второй брак не приняли. Конечно, они привыкли к моей первой жене, но я не думал, что они так категорично отнесутся к моему решению. Все общие друзья теперь общаются с моей бывшей, и даже изначально мои приятели встречаются со мной изредка, на нейтральной территории, не приходят ко мне, да и меня к себе не зовут, тем более с женой.

Мы часто собирались вместе одной компанией по праздникам, а иногда и по выходным, и мне теперь очень не хватает этих посиделок. В соцсетях по фотографиям вижу, что они и продолжают встречаться, только теперь без меня, для моей бывшей супруги ничего не изменилось, она по-прежнему с ними общается.

Даже родители и брат со своей семьей не хотят видеть мою вторую жену у себя в доме, хотя она искренне пыталась им понравиться. Нас не приглашают в гости, только меня, а если мы и приезжаем вместе, то встречи всегда короткие, неловкие, все время чувствуется напряжение. Супруга брата вообще игнорирует мою жену, а если и общается, то очень сухо. Я думаю, она во многом настроила и брата против моего брака. Может быть, родне нужно время, чтобы привыкнуть к моей жене, мы женаты только два года. Честно говоря, очень одиноко и обидно.

У жены есть свои друзья, но они ее ровесники, и даже младше нее, у нас совсем нет точек соприкосновения, нам просто не о чем говорить. Да они и не особенно хотят общаться. Они мне не интересны. Поэтому жена встречается с ними отдельно и приглашает домой, когда меня нет. И получается, что у нее сохранился свой круг общения, а я оказался в каком-то вакууме. Хотелось бы верить, что это не навсегда, но как изменить ситуацию, я не знаю.