Наболело: «Потерял работу и оказался в ловушке»

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Фото: Кадр из фильма "Закон рынка" Кадр из фильма "Закон рынка"

Доходы и расходы я всегда держал под контролем, проблем с планированием никогда не было. Да, были кредиты, но всегда все вовремя отдавал, и в ипотеку нырнул осознанно три года назад. Плюс всегда имелась и подушка безопасности, жена у меня тоже рассудительная и никогда не спускала все деньги.

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Ковидный кризис пережили, стиснув зубы, пришлось туго, но справились, в основном благодаря отложенным ранее деньгам. В общем, еще в прошлом году мне казалось, что я все рассчитал и предусмотрел, даже рождение ребенка было запланированным. Но в феврале этого года все посыпалось как домино. В своем рабочем месте я был уверен на девяносто девять процентов. Ни я, ни мои коллеги не ожидали, что солидная компания уйдет из России, но в мае так и произошло. Да, руководство повело себя достойно, выплатили два оклада, но на этом все закончилось.

Я два месяца ищу работу как проклятый, но в моей сфере это небыстрый процесс, сейчас немного выручают только разовые проекты на фрилансе. Почти все деньги поглощает ипотека и кредит за машину, и уже появились долги, в том числе и по коммуналке. Остатки уходят на еду. Жена не может помочь, она в декрете с сыном, и на прежнее место работы ее зовут только на полный день без всяких поблажек, а это невозможно, так как ребенку нет еще и двух лет, а бабушки далеко и не могут помочь. Даже на почасовую няню денег нет. А где садик, там неизбежно будут больничные. Начальник сразу предупредил жену, что если ребенка не с кем оставить на это время, то не стоит и выходить на работу досрочно, потому что штат сильно сокращен, и за нее никто не будет работать.

Да, нашей ошибкой было пытаться досрочно погасить кредит на машину, в итоге мы почти ничего не отложили на черный день. Зато активизировались коллекторы, которым плевать и на законы, и на обстоятельства. Видимо, от машины придется отказаться, хотя она нам действительно необходима, это не прихоть и не роскошь в мегаполисе. Но сейчас важнее всего ипотека, потому что жить нам больше негде. У моих родителей можно остановиться разве что на пару месяцев, так как они живут в двушке с моей старшей сестрой и ее дочкой, а родители жены в разводе и у каждого новая семья. Словом, я оказался в капкане, хотя считал, что со мной такого никогда не произойдет. Как говорится, никогда не говори никогда.