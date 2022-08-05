«Не женюсь, потому что женщины сейчас неликвидные»

В рубрике "Наболело" редакция “Рамблера” публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

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Я принадлежу к тому классу мужчин (а нас на самом деле много), которые в свои сорок с лишним лет никогда не были женаты. Конечно, недалекие женщины считают таких как я инфантилами, хотя проблема как раз в самих женщинах.

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У меня нет проблем с внешностью и деньгами, я хорошо зарабатываю, у меня есть машина и три квартиры. Две квартиры я сдаю, в третьей живу с мамой. Но не потому что я беспомощный маменькин сынок, просто у меня уже очень пожилая и не слишком здоровая мама, которая нуждается в моем внимании, а у меня нет ни братьев, ни сестер. И, нет, своих женщин я никогда к маме не приводил, когда у меня были отношения, то жили мы всегда отдельно. Но так как сейчас у меня нет постоянных отношений, то не вижу смысла жить порознь.

У меня были разные женщины, случались и длительные связи — например, с одной я прожил вместе шесть лет. Почему не женился? Рано или поздно всплывали косяки.

Моя первая любовь очень хотела свадебное платье, фату и кучу детей, но я тогда только окончил институт, становился на ноги и не видел смысла так торопиться и уговаривал ее подождать. С ее стороны начались манипуляции, хорошо, что дело не дошло до «случайной» беременности. После четырех лет гражданского брака мы расстались, причем она обвинила меня в испорченной жизни и в обмане, хотя я честно говорил о своих планах на жизнь. Женская логика в действии.

Одна моя дама как-то быстро решила сесть мне на шею и после двух лет отношений уволилась, чтобы заниматься домом и жить за мой счет. Домохозяйка из нее была скверная, она толком ничего не умела и ничем не занималась сутками напролет. Пришлось объясниться и выгнать.

Другая, наоборот, постоянно делала карьеру, поэтому в квартире (моей, кстати) был вечный бардак, не было ни горячего ужина, ни даже чистой рубашки. Потому что она же ведь тоже работает, значит все вместе. А то, что я зарабатывал гораздо больше, это было неважно. И смысла в ее зарплате не было, она все равно тратила ее только на себя, общие расходы оплачивал я. Но под этими предлогом дома она ничего не делала. Предложил уволиться — был скандал. Вообще непонятно, почему женщины считают, что работа избавляет их от чисто женских обязанностей. Почему-то наши мамы успевали все — и работать, и дом вести, и детей воспитывать. И не выносили мозг нашим отцам на тему «я тоже устала». Но нет, сейчас же все гордые и себя уважают.

Еще одна женщина, которой я уже почти решил сделать предложение, игнорировала мою семью (тогда еще был жив отец) — ей видите ли не нравились мои родители, и она упорно не хотела с ними общаться. Хотя ничего сверхъестественного от нее не требовалась — быть вежливой и иногда просто промолчать. Немного, правда?

В общем, не буду перечислять всех моих дам, это неважно. Рано или поздно они пытались мной управлять, командовать, выдвигали странные претензии. Хотя лучше бы они предъявляли их к себе. В последние годы стал замечать, что девушки вокруг просто испортились. Во времена моей юности нормальный макияж, каблуки, стройное тело и вообще внешний вид были обязательным условием. Так ходили все, даже самые страшненькие. На любой вечеринке даже серые мышки умели выглядеть королевами.

Сейчас же они принимают себя «такими, какие есть», поэтому вообще не ухаживают за собой — растолстели, обабились, перестали краситься, носят мешковатую одежду, всюду ходят в штанах и кроссовках, я даже не знаю, когда последний раз видел шпильки и юбки. У меня на работе много женщин разного возраста, но даже не на кого посмотреть. Ни одной в красивом макияже, ходят как безликие серые тени, фигуры или рыхлые, или спрятаны под бесформенными мешками. С такой даже ночь не проведешь, а ведь у многих и мужья есть. Наверно, от отчаяния.

Конечно, встречаются и красивые ухоженные девушки, но эти тупые как пробки, ничем не интересуются, и им нужен не муж, а спонсор. А так дорого они не стоят, как по мне. Нормальных же женщин — привлекательных, понимающих, ласковых, с которыми было бы тепло и уютно, таких просто нет. Разведенок с детьми я в принципе не рассматриваю, потому что чужих отпрысков не готов воспитывать — если женщина уже не сохранила один брак, то семья ей в принципе не нужна, только спонсор для своих детей.

Ради интереса даже пытался встречаться со старыми девами, но там столько тараканов в голове и такое неприятие мужчин, что почти сразу же сбежал. Абсолютная средняя дама выдвигает такие требования к мужику, будто бы она мисс мира, королева и наследница миллионеров в одном лице. Хотя всех достижений — высшее образование и какая-нибудь скучная работа. А по поведению ясно, что она мужчин видела только в фильмах и сериалах, и просто не знает как себя с ними вести. Или строит из себя недотрогу, или смотрит взглядом брошенной собаки. Флирт, соблазн — это все не для такой духовной девы.

У меня есть необременительные отношения, так что один я никогда не буду. А вот современных женщин остается только пожалеть.