"Люблю невесту, но хочу интима с другими девушками". Она поймет?

«Мне кажется, я встретил ту единственную, с которой хотелось бы прожить всю жизнь. Вместе мы почти год, и думаю над тем, чтобы сделать ей предложение. Но меня беспокоит одна мысль: до встречи с любимой у меня практически не было интимного опыта. Всего две случайных встречи. С одной стороны, я очень боюсь потерять свою избранницу, с другой – не хотелось бы так рано стать женатиком, не попробовав интима с другими девушками. Я уже думаю, может, нам на время расстаться, я немного погуляю и точно буду готов к браку?» Владислав, 23 года

Фото: pxhere.com pxhere.com

- Здравствуйте, Владислав! Вам предстоит сделать непростой выбор, ведь вы оказались в ситуации внутреннего конфликта. С одной стороны, боитесь потерять любимую, с другой – хочется получить опыт сексуальных отношений. К сожалению, в этом вопросе нет единственно верного решения, как бы вы не поступили, готовьтесь к тому, что возможно, придется пожалеть.

Видео дня

Однако стоит задуматься, почему вам хочется сексуального разнообразия. Возможно, в текущих отношениях у вас есть душевная близость, но вы испытываете физиологическую неудовлетворенность, поэтому и готовы хоть и на временный, но разрыв. Однако вы должны понимать, что за то время пока вы будете искать любовные приключения, ваша вторая половинка тоже не будет сидеть в ожидании вашего возвращения. Вполне возможно, что она встретит другого мужчину, и вы потеряете свою любовь. Но и подавляя свои эмоции, вы рискуете в зрелом возрасте «пуститься во все тяжкие».

Вопрос «нагуляться» имеет очень размытые границы, когда конкретно, по вашему мнению, это должно произойти? Спросите себя по каким критериям вы будете оценивать свою удовлетворённость? По количеству других девушек или по качеству интимных отношений?

Также может случиться и другое: в период временного, по вашим планам, разрыва вы в поисках новых ощущений заведете краткосрочный роман, но он вдруг перерастет в глубокое чувство, как тогда поступите? Какую из девушек в итоге выберете?