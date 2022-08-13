Наболело: «Встречаюсь только с забитыми девушками»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Романтики» Кадр из фильма «Романтики»

Мне всегда нравились скромные девочки, настоящие тихони. Властных женщин я вообще не люблю, а яркие девушки хотя и восхищали меня, но как-то со стороны, влюблялся я в незаметных и неуверенных в себе. И первое время отношения были почти идеальными.

Я окружал их вниманием, они в ответ заботились, были нежными и послушными. Нет, я никогда не пытался их строить, наоборот, со мной они расцветали, мне было приятно видеть, как они становятся интереснее и лучше. Не знаю, я наверно чувствовал себя волшебником, который превращает их жизнь в праздник. Возможно, конечно, я преувеличиваю, но я действительно старался, чтобы им было хорошо.

С моей первой девушкой мы встречались пять лет, пока учились в одном вузе. Друзья думали, что после получения диплома мы точно поженимся. Нас все воспринимали почти как семейную пару. Света (имя изменено — прим. ред.) была дочкой очень строгих родителей, они буквально контролировали каждый ее шаг. Но со мной она постепенно стала увереннее в себе и научилась давать им отпор. Однако после вуза мы расстались. Света и впрямь изменилась, но не только в отношениях с родителями, но и со мной тоже. Начала спорить, отстаивать свое мнение по любому вопросу, принимала решения, не советуясь со мной. И в конце концов ушла от меня.

Потом были и другие девушки — скромные, милые, спокойные, податливые. Но как только они становились более уверенными в себе, начинались ссоры, обиды, и в итоге мы расставались. Вообще довольно обидная ситуация, ведь я же и сделал все для того, чтобы они стали такими. Только вот зачем меня после этого бросать, непонятно. С близким человеком можно же как-то и контролировать себя, не отыгрываться на нем за годы комплексов, ведь я же не враг.

В общем, я уже понял, что делаю что-то не так. Но в какую сторону менять поведение, пока не знаю.