Наболело: «Издеваюсь над девушкой, чтобы она меня бросила»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Берлинский синдром» Кадр из фильма «Берлинский синдром»

Моя девушка не понимает намеков, а я чувствую себя все большей сволочью. Мы три года жили вместе, теперь я хочу с ней расстаться. Никаких особых косяков за ней нет, просто мне надоели наши отношения. Знаю, что она мечтала о свадьбе, о детях, я уходил от этой темы как мог. Потому что в роли жены я ее не вижу, да и вообще не собираюсь жениться в ближайшее время. Сейчас чувствую, что устал от нее. Пытался как-то осторожно намекнуть на это, но она или реально не понимает намеков, или игнорирует их.

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Тогда специально стал вести себя отвратительно: приезжаю поздно вечером, не разговариваю или отвечаю очень грубо, кричу, придираюсь к любой мелочи. Она обижается или тихо плачет, но кажется думает, что это просто плохое настроение. На самом деле мне ее жаль, и я чувствую себя виноватым, что так издеваюсь, но просто не знаю, как от нее избавиться. Начал открыто флиртовать в социальных сетях с другими девчонками, специально не закрываю вкладки, чтобы она видела и наконец поняла, что ей пора уйти. Она же пытается разговаривать, что-то выяснить, даже предложила вместе сходить к психологу. Не понимаю, она такая терпеливая или у нее совсем нет гордости? Другая бы уже дверью хлопнула, а она все еще здесь. Однажды до того взбесила меня, что я прямо сказал ей немедленно убираться. Она и впрямь уехала на ночь к подруге, а потом вернулась, предложила помириться, начала что-то там готовить — как будто ничего и не было. Дойдет до того, что однажды я просто соберу все ее вещи — мы живем у меня — и выставлю за дверь.

Я несколько раз пытался с ней спокойно поговорить и сказать, что все закончилось, но она как будто не слышит. В итоге мы обсуждаем какие-то мелкие бытовые конфликты, вместо того, чтобы поговорить о главном. Я уже практически прямо говорю ей, что у нас нет будущего и что не люблю ее. Она же уверена, что это просто временный кризис в наших отношениях, и мы сможем его преодолеть. И твердит, что мы должны быть вместе, а я просто поддаюсь сиюминутным эмоциям, но она точно знает, что я ее люблю. Вот и что с ней делать, она же как будто глухая.